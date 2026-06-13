Valve завезла в США около 13 тонн новых VR-шлемов

Valve начала формировать запасы нового оборудования перед летним запуском Steam Frame и Steam Machine. На это обратило внимание издание The Verge, изучившее импортные документы компании.

Согласно данным поставок, 10 июня в порт Лос-Анджелеса прибыла партия «виртуальных устройств» общим весом около 32 тонн. После вычета веса контейнеров речь идёт примерно о 13 тоннах готовой продукции, которую связывают с гарнитурой виртуальной реальности Steam Frame.

По оценкам журналистов, такая партия может включать менее 20 тысяч устройств, хотя точное количество неизвестно.

Одновременно Valve продолжает накапливать запасы Steam Machine. С конца апреля в США уже поступило около 141 тонны игровых консолей. В зависимости от комплектации это может соответствовать нескольким десяткам тысяч устройств.

Ранее Valve официально подтвердила, что Steam Frame и Steam Machine поступят в продажу летом 2026 года. Компания также предупреждала, что на стоимость новинок могут повлиять выросшие цены на оперативную память.