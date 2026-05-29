Steam Deck OLED подорожала на $300, но её всё равно раскупили за сутки

Новая партия Steam Deck OLED в США была распродана примерно за сутки после появления в продаже. Пополнение запасов стало первым за несколько месяцев и быстро вернуло портативную консоль Valve на первое место в списке самых продаваемых товаров Steam.

Интерес к устройству сохранился, несмотря на заметный рост цен. По данным игроков, некоторые версии Steam Deck OLED подорожали до $300 по сравнению с прежней стоимостью.

Сейчас купить Steam Deck OLED всё ещё можно в Европе и Восточной Азии через дистрибьютора Komodo. В США устройство снова оказалось недоступно.

Ажиотаж мог быть связан не только с популярностью консоли, но и с дефицитом поставок. Пользователи ждали пополнения запасов несколько месяцев, поэтому новая партия быстро разошлась даже по повышенным ценам.

Ранее похожая ситуация наблюдалась с PlayStation 5: после объявления Sony о будущем повышении цен часть покупателей поспешила приобрести консоль заранее. В случае со Steam Deck пользователи фактически столкнулись с ростом цены уже после возвращения устройства в продажу.

На фоне дефицита памяти и других комплектующих нельзя исключать, что стоимость Steam Deck в дальнейшем снова изменится.