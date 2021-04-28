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Новости

Стартовало бета-тестирование HarmonyOS 2.0. Есть первые утечки

Компания Huawei запустила закрытый бета-тест новой версии фирменной операционной системы HarmonyOS 2.0. И в сети появились первые данные о ней. Как сообщается, пользователи начали получать обновления на разных устройствах.

В числе таковых есть следующие модели:

  • Mate X2
  • Mate40
  • Mate40E
  • Mate 40 Pro
  • Mate 40 Pro+
  • Mate 40 RS Porsche Design
  • Huawei Smart Screen S
  • Huawei Smart Screen S Pro
  • P40
  • P40 Pro
  • P40 Pro+
  • Mate 30 4G
  • Mate 30 Pro 4G
  • Mate 30 5G
  • Mate 30 Pro 5G
  • Mate 30 RS Porsche Design
  • Mate 30E Pro 5G
  • MatePad Pro
  • MatePad Pro 5G

Размер обновления составляет 2,87 до 6,20 ГБ в зависимости от модели. При этом летом количество участников ЗБТ увеличится. А сети уже появились видео, демонстрирующие интерфейс новинки и плавность работы.

Похоже, что интерфейс работает вполне плавно.

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