Стартовало бета-тестирование HarmonyOS 2.0. Есть первые утечки

Компания Huawei запустила закрытый бета-тест новой версии фирменной операционной системы HarmonyOS 2.0. И в сети появились первые данные о ней. Как сообщается, пользователи начали получать обновления на разных устройствах.
В числе таковых есть следующие модели:
- Mate X2
- Mate40
- Mate40E
- Mate 40 Pro
- Mate 40 Pro+
- Mate 40 RS Porsche Design
- Huawei Smart Screen S
- Huawei Smart Screen S Pro
- P40
- P40 Pro
- P40 Pro+
- Mate 30 4G
- Mate 30 Pro 4G
- Mate 30 5G
- Mate 30 Pro 5G
- Mate 30 RS Porsche Design
- Mate 30E Pro 5G
- MatePad Pro
- MatePad Pro 5G
Размер обновления составляет 2,87 до 6,20 ГБ в зависимости от модели. При этом летом количество участников ЗБТ увеличится. А сети уже появились видео, демонстрирующие интерфейс новинки и плавность работы.
Похоже, что интерфейс работает вполне плавно.
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