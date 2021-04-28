Стартовало бета-тестирование HarmonyOS 2.0. Есть первые утечки

Компания Huawei запустила закрытый бета-тест новой версии фирменной операционной системы HarmonyOS 2.0. И в сети появились первые данные о ней. Как сообщается, пользователи начали получать обновления на разных устройствах.

В числе таковых есть следующие модели:

Mate X2

Mate40

Mate40E

Mate 40 Pro

Mate 40 Pro+

Mate 40 RS Porsche Design

Huawei Smart Screen S

Huawei Smart Screen S Pro

P40

P40 Pro

P40 Pro+

Mate 30 4G

Mate 30 Pro 4G

Mate 30 5G

Mate 30 Pro 5G

Mate 30 RS Porsche Design

Mate 30E Pro 5G

MatePad Pro

MatePad Pro 5G

Размер обновления составляет 2,87 до 6,20 ГБ в зависимости от модели. При этом летом количество участников ЗБТ увеличится. А сети уже появились видео, демонстрирующие интерфейс новинки и плавность работы.

Похоже, что интерфейс работает вполне плавно.