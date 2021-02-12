США vs Китай — новый виток санкций

Последнее время в контексте упоминания США и Китая все больше подразумевается торговая и технологическая война между двумя странами. Сначала под раздачу попала Huawei, а потом и Xiaomi заклеймили коммунистическим брендом. Единственное, на что надеялись аналитики — это новая политика Байдена. Но видимо, этому не сбыться, так как в сеть просочились слухи, что правительство США не только не будет действовать по-новому, оно наоборот закрутит гайки в отношении между двумя странами.

И напрямую касается это технологических компаний из Китая и вложений в них со стороны американских инвесторов. Суть посыла заключается в том, что американское правительство не желает делиться технологическими новинками, поставляя их китайским брендом. Ведь это может привести к повышению военного потенциала условного врага. Кроме того, инвестиции в некоторые компании из Поднебесной будут запрещены, а значит, их развитие будет заторможено.

И все это накануне встречи Байдена и лидера Китая — Си Цзипиня. Нагнетания атмосферы? Может быть, но вряд ли источник утечки настолько не осведомлен в будущих действия со стороны США. Однако, есть те, кто очень оптимистично настроен на встречу двух лидеров, которые могут решить вопрос совсем по-другому. И тогда, отношения между двумя странами начнут развиваться совсем по другому сценарию, а это значит, что и китайским компаниями, производящим оборудование, будет позволено выйти на американский рынок.