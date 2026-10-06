В Сеть утекли особенности контроллера Xbox Elite Series 3
Новости

В Сеть утекли особенности контроллера Xbox Elite Series 3

Геймпад получит стики Hall Effect и TMR, продвинутую вибрацию, колёсико громкости и множество съёмных элементов.
Фото аватара
Редакция The GEEK сегодня в 19:20
В Сеть утекли особенности контроллера Xbox Elite Series 3

В серверной части сайта Xbox Design Lab обнаружили конфигурации и 3D-модели грядущего профессионального игрового контроллера Xbox Elite третьего поколения. Устройство фигурирует под кодовым именем Edessa, а связанные с ним аксессуары проходят под названием Beatrice.

Главным обновлением станут стики с датчиками Холла и магнитными TMR, причём у пользователей будет выбор из несколько вариантов сопротивления — стандартное, ослабленное и усиленное. Также упоминаются бесшумные стики с пониженным трением. В контроллере появится продвинутая тактильная отдача на основе VCA-моторов в дополнение к импульсным триггерам (ERM), а также отдельное колесо для управления громкостью.

Для геймпада будет несколько вариантов задних лепестков, включая стандартные, короткие, длинные, увеличенные и Butterfly, а также три типа крестовины и несколько лицевых панелей с широким выбором цветов. Всего в базе обнаружено 27 комбинаций сменных элементов, а само устройство выпустят как минимум в базовой и расширенной комплектациях, последняя получит кейс, док-станцию и дополнительные лепестки.

Когда и по какой цене Microsoft представит контроллер Xbox Elite Series 3, пока неизвестно.

Обсудить

Главное по теме

Новости PlayStation 6 и Xbox Helix могут представить в 2027 году

AMD уже спроектировала чипы для консолей и передала их черчежи для производства.
Новости Microsoft представила ноутбук Surface Laptop 13 на чипе Snapdragon X2 Plus Новости Microsoft представила планшет Surface Pro 12 на чипе Snapdragon X2 Plus

Похожие материалы

IKEA IKEA и Xbox представили коллекцию YXSTABY для дома

Коллекция YXSTABY из девяти предметов уже появилась в магазинах IKEA, а онлайн выйдет позднее в 2026 году.

 Microsoft Perplexity Portable Computer заработал на Windows-ПК с видеокартами RTX

ИИ-агент может работать локально с файлами и сервисами без передачи данных в облако.

 Microsoft Sony и Microsoft оспорили возвраты покупателям консолей

Компании требуют отклонить иски владельцев PlayStation и Xbox, добивающихся компенсации после отмены пошлин.

 Microsoft Windows 11 начнёт включать защиту, влияющую на игры

Целевые обновления Windows 11 активируют Memory Integrity на подходящих устройствах в октябре 2026 года.

Скидки и подборки

Телефон не сядет к последней паре: 5 гаджетов, которые упрощают учёбу Что купить для дома: 5 приборов, которые экономят время каждый день Как перестать зависеть от Apple и Google: 9 приложений, которые переживут смену телефона В поход, на велосипед и к костру: 7 неубиваемых портативных колонок для улицы Асфальт, вода и грязь им не указ: 5 защищённых смартфонов на все случаи жизни Умный дом с нуля: 5 гаджетов для квартиры без сложной настройки

Последние новости

Apple заставит разработчиков адаптировать приложения под iPhone Duo Alexa начала без причины повторять «лалала» на умных колонках Amazon БЮРО 1440 показало терминалы для спутникового со скоростью до 700 Мбит/с Яндекс выложил в опенсорс систему, которая обрабатывает 100 ГБ данных в секунду HUAWEI повысит цены на смартфоны из-за подорожания чипов памяти Все новости
Тренд
iPhone 18 Pro vs iPhone 17 Pro5 гаджетов, которые упрощают учёбуНе WHOOP’ом единым: 5 достойных альтернатив без подпискиПрощай, Google Chrome! Лучшие браузеры для смартфонаЗаменяем AirDrop на что-то интересноеiPhone 18 Pro vs iPhone 17 Pro5 гаджетов, которые упрощают учёбуНе WHOOP’ом единым: 5 достойных альтернатив без подпискиПрощай, Google Chrome! Лучшие браузеры для смартфонаЗаменяем AirDrop на что-то интересное

Последние обзоры

Смотреть все →
Samsung вернула большой «плюс», и не зря. Обзор Galaxy Tab S12+

1 октября · Samsung

Samsung вернула большой «плюс», и не зря. Обзор Galaxy Tab S12+

Большой экран, громкий звук и стилус, который не надо заряжать.
  1. 28 Сен

    MSI

    RTX 5070 на полную: обзор MSI Crosshair A16 HX с Ryzen 9 и экраном 240 Гц

    RTX 5070 на полную: обзор MSI Crosshair A16 HX с Ryzen 9 и экраном 240 Гц
  2. 28 Сен

    Honor

    Роняйте, мочите, забывайте зарядить. Обзор HONOR Turbo

    Роняйте, мочите, забывайте зарядить. Обзор HONOR Turbo
  3. 27 Сен

    Suunto

    Звонить не умеют, зато выведут из леса. Обзор Suunto Vertical 2

    Звонить не умеют, зато выведут из леса. Обзор Suunto Vertical 2
  4. 24 Сен

    Commo

    До 120 часов без розетки. Обзор полноразмерных COMMO Etude

    До 120 часов без розетки. Обзор полноразмерных COMMO Etude
  5. 16 Сен

    Honor

    Один день, два разных города: сравниваем камеры OPPO Reno16 Pro и HONOR 600 Pro

    Один день, два разных города: сравниваем камеры OPPO Reno16 Pro и HONOR 600 Pro
Смотреть все обзоры →