В Сеть утекли особенности контроллера Xbox Elite Series 3

В серверной части сайта Xbox Design Lab обнаружили конфигурации и 3D-модели грядущего профессионального игрового контроллера Xbox Elite третьего поколения. Устройство фигурирует под кодовым именем Edessa, а связанные с ним аксессуары проходят под названием Beatrice.

Главным обновлением станут стики с датчиками Холла и магнитными TMR, причём у пользователей будет выбор из несколько вариантов сопротивления — стандартное, ослабленное и усиленное. Также упоминаются бесшумные стики с пониженным трением. В контроллере появится продвинутая тактильная отдача на основе VCA-моторов в дополнение к импульсным триггерам (ERM), а также отдельное колесо для управления громкостью.

Для геймпада будет несколько вариантов задних лепестков, включая стандартные, короткие, длинные, увеличенные и Butterfly, а также три типа крестовины и несколько лицевых панелей с широким выбором цветов. Всего в базе обнаружено 27 комбинаций сменных элементов, а само устройство выпустят как минимум в базовой и расширенной комплектациях, последняя получит кейс, док-станцию и дополнительные лепестки.

Когда и по какой цене Microsoft представит контроллер Xbox Elite Series 3, пока неизвестно.