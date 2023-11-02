Список смартфонов Redmi, которые получат HyperOS вместо MIUI

На прошлой неделе был опубликован список смартфонов Xiaomi, которые получат операционную систему HyperOS в первой и во второй волне обновлений, в этот перечень попали флагманы и субфлагманы. Сегодня профильный ресурс GSMChina в коде прошивки обнаружил глобальные среднебюджетные устройства Redmi, которые также обновятся до HyperOS.

Согласно источнику, список претендентов выглядит следующим образом:

Redmi Note 12 Pro 5G

Redmi Note 12 Pro+ 5G

Redmi Note 12S

Redmi 12 5G

Redmi Note 12 5G

Redmi Note 12 4G

Redmi Note 12 4G NFC

Redmi 12C

Ожидается, что вышеперечисленные смартфоны начнут получать обновления до HyperOS в первом квартале 2024 года, но точные сроки, пока неизвестны.

Напомним, ранее стало известно, что в январе 2024 года начнётся первая волна обновлений до HyperOS, в неё попадут три флагмана Redmi — K60, K60 Pro и K60 Extreme Edition. Вторая волна обновлений начнётся сразу после января 2024 года в которой будет уже четыре флагмана Redmi — K50, K50 Pro, K50 Extreme Edition и K50 Gaming Edition.

Подробнее об операционной системе Xiaomi HyperOS можно почитать в этом материале.