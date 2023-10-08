Смартфоны Samsung будут получать обновления прошивки на срок более 5 лет

На этой неделе Google представила флагманы Pixel 8 и 8 Pro для которых поисковый гигант пообещал поддержку программного обеспечения в течение семи лет, а вчера компания заявила, что будет ещё предоставлять для них запасные части долгое время. Похоже, Samsung решила не отставать от конкурента и начала рассматривать более длительную поддержку ПО для своих смартфонов.

На данный момент южнокорейский гигант уже является одним из лидеров по предоставлению на длительное время новых прошивок, компания для своих флагманов предоставляет крупные обновления ОС Android в течение 4 лет и обеспечивает патчами безопасности сроком на 5 лет.

В интервью изданию SamMobile главный инженер и руководитель подразделения Mobile eXperience компании Samsung рассказал, что их руководство активно обсуждает возможность предоставления поддержки программного обеспечения для смартфонов на срок более 5 лет. Отмечается, что компания уже движется к этой цели и готовится к её реализации.

По словам редактора SamMobile, это не означает, что Samsung будет предоставлять крупные обновления ОС Android более 5 лет. Компания рассматривает только возможность расширения поддержки обновлений патчей безопасности, что позволит пользователям использовать свои смартфоны более длительное время с актуальной защитой.