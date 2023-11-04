Смартфоны HUAWEI и Honor 5-летней давности получат HarmonyOS 4.0

Компания HUAWEI расширяет перечень устройств, которые смогут обновиться до последней версии операционной системы HarmonyOS 4.0. В частности, теперь это смогут сделать некоторые гаджеты пятилетней давности.

В первом квартале 2024 года пользователи смартфонов HUAWEI P30 (2019), HUAWEI nova 5 Pro (2019) и Honor 20 (2019), а также устройств HUAWEI Mate 20 (2018), Honor V20 (2018), Honor Magic 2 (2018) смогут получить новую ОС.

Развертывание HarmonyOS 4.0 не ограничится только смартфонами. Ожидается, что последняя версия ОС также поступит на умные часы, включая HUAWEI WATCH 3 и WATCH GT 3, часы со встроенными наушниками WATCH Buds, а также некоторые модели Smart TV.

По отзывам пользователей, которые уже испытали HarmonyOS 4.0, новая версия операционной системы отличается улучшенной плавностью интерфейса. HUAWEI также утверждает, что новая ОС улучшает производительность на 20% и продлевает время работы устройства на 30 минут. По состоянию на конец октября, операционная система HarmonyOS 4.0 была установлена более чем на 100 млн устройств.