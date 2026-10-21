Представлен Honor WIN Pad — игровой мини-планшет с OLED-дисплеем на 240 Гц и турбиной
Новости

Представлен Honor WIN Pad — игровой мини-планшет с OLED-дисплеем на 240 Гц и турбиной

Конкурент REDMAGIC Astra 2 и Lenovo Legion Y700 Wuji.
Фото аватара
Редакция The GEEK сегодня в 17:39
Представлен Honor WIN Pad — игровой мини-планшет с OLED-дисплеем на 240 Гц и турбиной

Сегодня в Китае были представлены флагманские игровые смартфоны Honor WIN 2/WIN RT2 и субфлагман Honor WIN Turbo 2, а вместе с ними дебютировал геймерский мини-планшет Honor WIN Pad.

Новинка получила 8,4-дюймовый OLED-дисплей с разрешением 2304 x 1440 точек и частотой обновления до 240 Гц, плотность пикселей 324 ppi, ШИМ — 4440 Гц. Локальная яркость в пике достигает до 6000 нит, а соотношение сторон у экрана составляет 16:10.

За вычислительные возможности отвечает прошлогодняя флагманская однокристальная система Snapdragon 8 Elite Gen 5, которая работает в паре с высокоскоростной оперативной памятью стандарта LPDDR5X и быстрым хранилищем типа UFS 4.1. Особенностью планшета стала многоуровневая система охлаждения с большой испарительной камерой и с турбиной с RGB-подсветкой, которая может работать в режиме индикатора температуры.

Основная камера получила 13-мегапиксельный сенсор с диафрагмой f/2.0, автофокусом и поддержкой записи видео 4K. Фронтальная камера на 8 Мп с диафрагмой f/2.0 и записью видео 1080p.

Honor WIN Pad оснащён аккумулятором ёмкостью 10 000 мАч. Заявлена поддержка быстрой зарядки мощностью 66 Вт, есть и реверсивная на 27 Вт.

Из прочего, планшет получил Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, стереодинамики, два линейных виброматора, сканер отпечатка пальца и быстрый USB-C порт версии 3.2. Из коробки гаджет будет работать на операционной системе Android 17 с оболочкой MagicOS 11. Габариты устройства составляют 189.34 x 121.48 x 6.1 мм при массе 315 г.

В Китае Honor WIN Pad поступит в продажу 31 октября, по следующим ценам:

  • (12/256 ГБ) — 4499 юаней (55 160 ₽)
  • (16/512 ГБ) — 5499 юаней (67 421 ₽)

Когда будет представлена глобальная версия, пока неизвестно.

Обсудить

Главное по теме

Новости Представлен Honor WIN Turbo 2 — субфлагманский смартфон с АКБ на 12 070 мАч

Самый доступный смартфон из игровой серии «WIN 2».
Новости Игровой мини-планшет Honor WIN Pad показали на первом тизере Обзоры Обзор HUAWEI MatePad SE 11″: недорогой планшет для учёбы, фильмов и повседневных задач

Похожие материалы

HUAWEI Huawei готовит Mate X8 с защитой экрана от посторонних глаз

Новому складному флагману приписывают процессоры Kirin 9050 и аккумулятор более 6000 мА·ч

 HUAWEI Huawei готовит конкурента Redmi и realme под новым брендом Starlight

Линейка будет ориентирована на продажи в интернете и должна конкурировать с Redmi, iQOO и Realme.

 HUAWEI Необычный Huawei Pura X View сметают с полок в Китае

Широкий смартфон оказался дефицитным в Китае, а перекупщики уже продают его дороже официальной цены.

 HUAWEI HUAWEI WATCH 6 вышли в России: eSIM, сапфировое стекло и до 11 дней работы

Часы получили обновлённую систему мониторинга здоровья, eSIM, сапфировое стекло и до 11 дней автономной работы.

Скидки и подборки

Техника для уборки дома: 5 полезных приборов, которые экономят время Телефон не сядет к последней паре: 5 гаджетов, которые упрощают учёбу Что купить для дома: 5 приборов, которые экономят время каждый день Как перестать зависеть от Apple и Google: 9 приложений, которые переживут смену телефона В поход, на велосипед и к костру: 7 неубиваемых портативных колонок для улицы Асфальт, вода и грязь им не указ: 5 защищённых смартфонов на все случаи жизни

Последние новости

Baseus выпустила аккумулятор для iPhone Duo Наушники Lofi Girl наконец появились в продаже. Их ждали годами Xbox Series X/S получат масштабирование изображения AMD FSR 4.1 NFS Underground 2 и Most Wanted перенесли в браузер. Играть можно бесплатно NVIDIA выпустила драйвер 621.01 с облачной компиляцией шейдеров Все новости
Тренд
iPhone 18 Pro vs iPhone 17 Pro5 гаджетов, которые упрощают учёбуНе WHOOP’ом единым: 5 достойных альтернатив без подпискиПрощай, Google Chrome! Лучшие браузеры для смартфонаЗаменяем AirDrop на что-то интересноеiPhone 18 Pro vs iPhone 17 Pro5 гаджетов, которые упрощают учёбуНе WHOOP’ом единым: 5 достойных альтернатив без подпискиПрощай, Google Chrome! Лучшие браузеры для смартфонаЗаменяем AirDrop на что-то интересное

Последние обзоры

Смотреть все →
Новый Обзор HUAWEI MatePad SE 11″: недорогой планшет для учёбы, фильмов и повседневных задач

21 октября · HUAWEI

Обзор HUAWEI MatePad SE 11″: недорогой планшет для учёбы, фильмов и повседневных задач

Смотрим что изменилось и сохранилась ли универсальная базовость в HUAWEI MatePad SE 11″
  1. 12 Окт

    Honor

    HONOR Watch 6: можно ли забыть о зарядке на две недели?

    HONOR Watch 6: можно ли забыть о зарядке на две недели?
  2. 09 Окт

    Polaris

    Сам едет, сам моет, сам чистится. Обзор Polaris PVCW 8090

    Сам едет, сам моет, сам чистится. Обзор Polaris PVCW 8090
  3. 07 Окт

    3D-печать

    Зачем покупать, если можно напечатать? Обзор Bambu Lab A2L

    Зачем покупать, если можно напечатать? Обзор Bambu Lab A2L
  4. 01 Окт

    Samsung

    Samsung вернула большой «плюс», и не зря. Обзор Galaxy Tab S12+

    Samsung вернула большой «плюс», и не зря. Обзор Galaxy Tab S12+
  5. 28 Сен

    MSI

    RTX 5070 на полную: обзор MSI Crosshair A16 HX с Ryzen 9 и экраном 240 Гц

    RTX 5070 на полную: обзор MSI Crosshair A16 HX с Ryzen 9 и экраном 240 Гц
Смотреть все обзоры →