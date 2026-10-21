Представлен Honor WIN Pad — игровой мини-планшет с OLED-дисплеем на 240 Гц и турбиной

Сегодня в Китае были представлены флагманские игровые смартфоны Honor WIN 2/WIN RT2 и субфлагман Honor WIN Turbo 2, а вместе с ними дебютировал геймерский мини-планшет Honor WIN Pad.

Новинка получила 8,4-дюймовый OLED-дисплей с разрешением 2304 x 1440 точек и частотой обновления до 240 Гц, плотность пикселей 324 ppi, ШИМ — 4440 Гц. Локальная яркость в пике достигает до 6000 нит, а соотношение сторон у экрана составляет 16:10.

За вычислительные возможности отвечает прошлогодняя флагманская однокристальная система Snapdragon 8 Elite Gen 5, которая работает в паре с высокоскоростной оперативной памятью стандарта LPDDR5X и быстрым хранилищем типа UFS 4.1. Особенностью планшета стала многоуровневая система охлаждения с большой испарительной камерой и с турбиной с RGB-подсветкой, которая может работать в режиме индикатора температуры.

Основная камера получила 13-мегапиксельный сенсор с диафрагмой f/2.0, автофокусом и поддержкой записи видео 4K. Фронтальная камера на 8 Мп с диафрагмой f/2.0 и записью видео 1080p.

Honor WIN Pad оснащён аккумулятором ёмкостью 10 000 мАч. Заявлена поддержка быстрой зарядки мощностью 66 Вт, есть и реверсивная на 27 Вт.

Из прочего, планшет получил Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, стереодинамики, два линейных виброматора, сканер отпечатка пальца и быстрый USB-C порт версии 3.2. Из коробки гаджет будет работать на операционной системе Android 17 с оболочкой MagicOS 11. Габариты устройства составляют 189.34 x 121.48 x 6.1 мм при массе 315 г.

В Китае Honor WIN Pad поступит в продажу 31 октября, по следующим ценам:

(12/256 ГБ) — 4499 юаней (55 160 ₽)

(16/512 ГБ) — 5499 юаней (67 421 ₽)

Когда будет представлена глобальная версия, пока неизвестно.