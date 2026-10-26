Huawei готовит необычный Pura 100 Pro Max с широким экраном вместо привычного

Huawei готовит серьёзные изменения в дизайне будущих флагманов Pura 100. По данным китайского инсайдера Digital Chat Station, старшие модели серии могут получить широкоформатные экраны с непривычными для современных смартфонов пропорциями.

Базовый Pura 100 сохранит традиционный вытянутый дисплей диагональю 6,6 дюйма. Для сравнения, у нынешнего Pura 90 установлен экран на 6,8 дюйма.

Главные изменения ожидаются в Pura 100 Pro и Pro Max. Обеим моделям приписывают широкие дисплеи диагональю около 6,39 дюйма. Несмотря на меньшую диагональ, экран будет шире относительно своей высоты, чем у большинства современных смартфонов.

Похожее решение Huawei уже использовала в Pura X View, представленном в сентябре 2026 года. Смартфон получил 6,39-дюймовый экран с соотношением сторон 16:9,5, более удобный для просмотра видео, чтения и работы с документами.

По предварительным данным, Huawei также рассматривает установку двух камер по 200 Мп, улучшенного телеобъектива и поддержку внешних фотоаксессуаров. Однако окончательные характеристики пока неизвестны.

Презентация серии Huawei Pura 100 ожидается в первой половине 2027 года. Информация основана на инженерных прототипах, поэтому параметры устройств ещё могут измениться.