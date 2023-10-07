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Обзор HUAWEI Watch Buds: гибрид часов и наушников

Фото аватара
Алексей Авдеев сегодня в 15:16

Умные часы — кого этим можно удивить в наши дни? Но вот если под дисплеем таких часов скрыты беспроводные наушники, это уже интересно. Если бы мне сказали о такой возможности 10 лет назад, я бы представил громоздкие часы, напоминающие персональные будильники. Но сейчас, в 2023 году, технологии продолжают развиваться и HUAWEI представляет свои гибридные часы Watch Buds. Что они представляют собой и как они работают, я расскажу далее.

Технические характеристики HUAWEI Watch Buds

  • Модель: HUAWEI Watch Buds
  • Габариты часов (ШxДxТ): 47 х 47,5 х 14,99 мм, 66,5 г.
  • Габариты наушники: 21,8 х 10,3 х 10,3 мм, один наушник — 4 г.
  • Дисплей: 1,43” (466х466), AMOLED
  • Операционная система: HarmonyOS 4.0
  • Связь: BeiDou, GPS, Galileo, QZSS, ГЛОНАСС, Bluetooth 5.2
  • Защита от воды: нет, только от дождя и пота
  • Емкость аккумулятора часов: 410 мАч
  • Емкость аккумулятора наушника: 30 мАч
  • Степень зашиты: IP68
  • Поддержка беспроводной зарядки: да, быстрая зарядка
  • NFC: да (HUAWEI Pay)
  • Спорт: более 80 режимов тренировок
  • Дополнительно: акселерометр, гироскоп, оптический датчик сердечного ритма, датчик внешней освещенности, компас, пульсоксиметр (SpO2)
  • Совместимость: HarmonyOS, Android 6.0 и выше, iOS 9 и выше

Комплект поставки

HUAWEI Watch Buds поставляются в коробке чёрного цвета с золотыми буквами. Всё, как мы любим. Внутри:

  • Часы
  • Беспроводная зарядка
  • Сменные насадки для наушников
  • Инструкция и прочая документация
Обзор huawei watch buds
Обзор huawei watch buds

Внешний вид

С виду Buds Watch — обычные умные часы, но только их особенность кроется в наличии наушников, которые спрятаны прямо в корпусе. Это интересный эксперимент HUAWEI и не каждая компания на такое пойдёт. При этом всё вполне логично и понятно. Зачем носить отдельно беспроводные наушники в кейсе, если они могут легко уживаться под дисплеем часов.

Обзор huawei watch buds

Корпус часов сделан из нержавеющей стали, а закругленный экран покрыт стеклом. На правой стороне находится заводная головка, но выполняет она только функции кнопки. Почему головка не получила опцию на вращение — большой вопрос.

Обзор huawei watch buds

За отображения контента отвечает AMOLED-экран 1.43 дюйма. Яркости хватает, чтобы комфортно пользоваться часами при любой погоде. Также есть AoD.

Обзор huawei watch buds

При толщине всего в 16 мм и другим параметрам, трудно будет понять, что под экраном скрываются наушники. Они не толстые и не громоздкие, что уже плюс для такого формата.

Обзор huawei watch buds

Кроме того, качественный кожаный ремешок подчеркивает строгость часов и отношение к классической составляющей. Но если по каким-то причинам он вам не нравится, его легко заменить на другой.

Ремешок huawei watch buds

Чтобы получить доступ к наушникам, достаточно нажать на нижнюю кнопку под циферблатом и он откинется вверх. Сами наушники будут примагничены к верхней части. Говоря про последние, внешне они напоминают беруши, но кому-то может понравиться такой формат.

Обзор huawei watch buds

Кнопку для открытия удобнее всего нажимать большим пальцем. Она достаточно тугая, что даёт гарантию от случайного открытия. Для закрытия крышки также придётся приложить немного усилий и услышать характерный “щелчок”.

Обзор huawei watch buds

Защиты от воды нет из-за особенностей конструкции. Поэтому поплавать в них или сходить в душ — будет не лучшей идеей. Также это касается и заднего сенсора, который нужно только протирать салфеткой, а не мыть под водой.

Обзор huawei watch buds

Впрочем, звонить или принимать звонки прямо с самих часов не получится. Ведь в них просто нет микрофона и динамика. Вся эта роль отведена родным наушникам.

Если говорить про сами наушники, то снова повторюсь, сугубо на любителя. Форма напоминает беруши, а вставлять их в ухо можно под любым углом. Звук звезд с неба не хватает, но для обычного пользователя он вполне приемлемый. Если вы заядлый меломан, то вариант точно не для вас.

Обзор huawei watch buds

В наушниках есть сенсорное управлением тапами и пожалуй, самое интересное, что встроенный акселерометр может считывать нажатия на собственное ухо. Да, именно нажатием на ухо можно переключать треки, ставить на паузу и многое другое. Вполне непривычный, но любопытный вариант. Всего доступно от одного до трёх тапов.

Заявленное шумоподавление есть, но отрабатывает себя оно средне. Может это какая-то особенность моих ушей, но я отчетливо в них слышу разговоры идущих рядом людей. Только если прослушивать музыку на полную, то проблема исчезает.

Обзор huawei watch buds
Каждый раз, когда наушники внутри, будет включаться специальная анимация.

Также наушники можно подключить к абсолютно любому устройство. Например, если вы берете в поезд свой планшет, то можете подключаться прямо к нему. Тут никаких проблем. Часы будут служить зарядным футляром, а сами наушники смогут принимать звонки. На экране часов можно быстро переключаться между устройствами, к которым подключены наушники.

Спорт и здоровье

Часы способны замерять количество шагов, отслеживать пульс, мониторить уровень стресса, кислорода в крови и сон. Датчиков для измерения температуры кожи и ЭКГ — тут нет. В остальном есть модуль NFC и GPS.

Обзор huawei watch buds

Вся работы происходит через фирменное приложение HUAWEI Health. Его можно скачать для любого устройства.

Для спорта в Watch Buds есть все привычные функции. Более 80 режимов тренировок, установка целей, ассистент для бега, автоматическое распознавание активностей и многое другое, что уже давно знакомо по часам HUAWEI.

Автономность

Если вы хотите более автономные часы, то Watch Buds вам могут не подойди. На деле они в состоянии проработать 2-3 дня. Всё дело в том, что это гибридные часы с наушниками и основная часть аккумулятора уходить именно на зарядку наушников.

Сама наушники могут проработать до 4 часов, при учете, что громкость выкручена на 60% и отключен шумодав. Если всё последнее активировать, то проработают они максимум два часа. На полный заряд в часах уходит 40 минут. Вместе с часами на восполнение энергии до 100% уйдёт 2 часа. Стоит отметить, что если часы будут разряжены на уровне 10%, то подпитка наушников отключается.

Итого

HUAWEI Watch Buds — это смелый девайс для любителей чего-то нового. Часы совмещают в себе функциональность смарт-часов и наушников, обеспечивая при этом компактные размеры и стильный дизайн.

Обзор huawei watch buds

Идеальный выбор для тех, кто стремится к новому опыту и устал от необходимости носить наушники отдельно. Если вы один из таких, то можно посмотреть в сторону Watch Buds.

Плюсы

  • Корпус из металла
  • Компактные габариты
  • Классический внешний вид
  • Необычно, что есть наушники
  • Необычное управление наушниками

Недостатки

  • Нет защиты от воды
  • Мало держат заряд

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Источник:
The GEEK
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