Обзор HUAWEI Watch Buds: гибрид часов и наушников

Умные часы — кого этим можно удивить в наши дни? Но вот если под дисплеем таких часов скрыты беспроводные наушники, это уже интересно. Если бы мне сказали о такой возможности 10 лет назад, я бы представил громоздкие часы, напоминающие персональные будильники. Но сейчас, в 2023 году, технологии продолжают развиваться и HUAWEI представляет свои гибридные часы Watch Buds. Что они представляют собой и как они работают, я расскажу далее.

Технические характеристики HUAWEI Watch Buds

Модель: HUAWEI Watch Buds

Габариты часов (ШxДxТ): 47 х 47,5 х 14,99 мм, 66,5 г.

Габариты наушники: 21,8 х 10,3 х 10,3 мм, один наушник — 4 г.

Дисплей: 1,43” (466х466), AMOLED

Операционная система: HarmonyOS 4.0

Связь: BeiDou, GPS, Galileo, QZSS, ГЛОНАСС, Bluetooth 5.2

Защита от воды: нет, только от дождя и пота

Емкость аккумулятора часов: 410 мАч

Емкость аккумулятора наушника: 30 мАч

Степень зашиты: IP68

Поддержка беспроводной зарядки: да, быстрая зарядка

NFC: да (HUAWEI Pay)

Спорт: более 80 режимов тренировок

Дополнительно: акселерометр, гироскоп, оптический датчик сердечного ритма, датчик внешней освещенности, компас, пульсоксиметр (SpO2)

Совместимость: HarmonyOS, Android 6.0 и выше, iOS 9 и выше

Комплект поставки

HUAWEI Watch Buds поставляются в коробке чёрного цвета с золотыми буквами. Всё, как мы любим. Внутри:

Часы

Беспроводная зарядка

Сменные насадки для наушников

Инструкция и прочая документация

Внешний вид

С виду Buds Watch — обычные умные часы, но только их особенность кроется в наличии наушников, которые спрятаны прямо в корпусе. Это интересный эксперимент HUAWEI и не каждая компания на такое пойдёт. При этом всё вполне логично и понятно. Зачем носить отдельно беспроводные наушники в кейсе, если они могут легко уживаться под дисплеем часов.

Корпус часов сделан из нержавеющей стали, а закругленный экран покрыт стеклом. На правой стороне находится заводная головка, но выполняет она только функции кнопки. Почему головка не получила опцию на вращение — большой вопрос.

За отображения контента отвечает AMOLED-экран 1.43 дюйма. Яркости хватает, чтобы комфортно пользоваться часами при любой погоде. Также есть AoD.

При толщине всего в 16 мм и другим параметрам, трудно будет понять, что под экраном скрываются наушники. Они не толстые и не громоздкие, что уже плюс для такого формата.

Кроме того, качественный кожаный ремешок подчеркивает строгость часов и отношение к классической составляющей. Но если по каким-то причинам он вам не нравится, его легко заменить на другой.

Чтобы получить доступ к наушникам, достаточно нажать на нижнюю кнопку под циферблатом и он откинется вверх. Сами наушники будут примагничены к верхней части. Говоря про последние, внешне они напоминают беруши, но кому-то может понравиться такой формат.

Кнопку для открытия удобнее всего нажимать большим пальцем. Она достаточно тугая, что даёт гарантию от случайного открытия. Для закрытия крышки также придётся приложить немного усилий и услышать характерный “щелчок”.

Защиты от воды нет из-за особенностей конструкции. Поэтому поплавать в них или сходить в душ — будет не лучшей идеей. Также это касается и заднего сенсора, который нужно только протирать салфеткой, а не мыть под водой.

Впрочем, звонить или принимать звонки прямо с самих часов не получится. Ведь в них просто нет микрофона и динамика. Вся эта роль отведена родным наушникам.

Если говорить про сами наушники, то снова повторюсь, сугубо на любителя. Форма напоминает беруши, а вставлять их в ухо можно под любым углом. Звук звезд с неба не хватает, но для обычного пользователя он вполне приемлемый. Если вы заядлый меломан, то вариант точно не для вас.

В наушниках есть сенсорное управлением тапами и пожалуй, самое интересное, что встроенный акселерометр может считывать нажатия на собственное ухо. Да, именно нажатием на ухо можно переключать треки, ставить на паузу и многое другое. Вполне непривычный, но любопытный вариант. Всего доступно от одного до трёх тапов.

Заявленное шумоподавление есть, но отрабатывает себя оно средне. Может это какая-то особенность моих ушей, но я отчетливо в них слышу разговоры идущих рядом людей. Только если прослушивать музыку на полную, то проблема исчезает.

Каждый раз, когда наушники внутри, будет включаться специальная анимация.

Также наушники можно подключить к абсолютно любому устройство. Например, если вы берете в поезд свой планшет, то можете подключаться прямо к нему. Тут никаких проблем. Часы будут служить зарядным футляром, а сами наушники смогут принимать звонки. На экране часов можно быстро переключаться между устройствами, к которым подключены наушники.

Спорт и здоровье

Часы способны замерять количество шагов, отслеживать пульс, мониторить уровень стресса, кислорода в крови и сон. Датчиков для измерения температуры кожи и ЭКГ — тут нет. В остальном есть модуль NFC и GPS.

Вся работы происходит через фирменное приложение HUAWEI Health. Его можно скачать для любого устройства.

Для спорта в Watch Buds есть все привычные функции. Более 80 режимов тренировок, установка целей, ассистент для бега, автоматическое распознавание активностей и многое другое, что уже давно знакомо по часам HUAWEI.

Автономность

Если вы хотите более автономные часы, то Watch Buds вам могут не подойди. На деле они в состоянии проработать 2-3 дня. Всё дело в том, что это гибридные часы с наушниками и основная часть аккумулятора уходить именно на зарядку наушников.

Сама наушники могут проработать до 4 часов, при учете, что громкость выкручена на 60% и отключен шумодав. Если всё последнее активировать, то проработают они максимум два часа. На полный заряд в часах уходит 40 минут. Вместе с часами на восполнение энергии до 100% уйдёт 2 часа. Стоит отметить, что если часы будут разряжены на уровне 10%, то подпитка наушников отключается.

Итого

HUAWEI Watch Buds — это смелый девайс для любителей чего-то нового. Часы совмещают в себе функциональность смарт-часов и наушников, обеспечивая при этом компактные размеры и стильный дизайн.

Идеальный выбор для тех, кто стремится к новому опыту и устал от необходимости носить наушники отдельно. Если вы один из таких, то можно посмотреть в сторону Watch Buds.

Алексей Авдеев Плюсы Корпус из металла

Компактные габариты

Классический внешний вид

Необычно, что есть наушники

Необычное управление наушниками Недостатки Нет защиты от воды

Мало держат заряд