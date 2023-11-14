Смарт-браслет Samsung Galaxy Fit 3 прошёл сертификацию раскрыв ёмкость АКБ

На прошлой неделе были опубликованы официальные рендеры смарт-браслета Samsung Galaxy Fit 3, а сегодня он получил два сертификата тестирования — TUV Rheinland и BIS, что раскрыло некоторые его технические характеристики.

В базе сертификации Galaxy Fit 3 значится под кодовым именем SM-R390. Из описания стало известно, что смарт-браслет получил аккумулятор ёмкостью 200 мАч и поддержку зарядного устройства мощностью 5 Вт. Для сравнения, Galaxy Fit 2 предлагает АКБ ёмкостью 159 мАч, но он оснащён дисплеем гораздо меньшего размера.

Ожидается, что презентация смарт-браслета Galaxy Fit 3 состоится 17 января 2024 года на мероприятии Galaxy Unpacked на котором также будут анонсированы смартфоны Galaxy S24, Galaxy S24+ и Galaxy S24 Ultra.