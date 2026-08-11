Xiaomi представила Redmi K100 Pro Max с батареей 9070 мАч и дизайном в цветах будущих iPhone
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Xiaomi представила Redmi K100 Pro Max с батареей 9070 мАч и дизайном в цветах будущих iPhone

Дизайн в расцветках, напоминающих ожидаемую палитру будущих iPhone.
Фото аватара
Редакция The GEEK 11 августа 2026 в 22:35
Xiaomi представила Redmi K100 Pro Max с батареей 9070 мАч и дизайном в цветах будущих iPhone

Xiaomi представила в Китае Redmi K100 Pro и K100 Pro Max. Старшая модель стала новым флагманом Redmi и получила Snapdragon 8 Elite Gen 5, а также одну из самых емких батарей среди смартфонов такого класса.

Redmi K100 Pro Max оснащен 6,83-дюймовым OLED-дисплеем с частотой обновления 185 Гц. За производительность отвечает Snapdragon 8 Elite Gen 5, а емкость аккумулятора достигает 9070 мАч. Смартфон также получил основную камеру разрешением 200 Мп и аудиосистему Bose.

Внешне новинка продолжает дизайн предыдущего поколения с крупным блоком камер. Отдельное внимание привлекли расцветки корпуса, некоторые из которых напоминают цвета, которые утечки приписывают будущей линейке iPhone.

Redmi K100 Pro получил более компактный 6,6-дюймовый дисплей с частотой 185 Гц и аккумулятор емкостью 8580 мАч. Модель построена на Snapdragon 8 Elite Gen 5 V, более доступной версии флагманской платформы Qualcomm.

Стоимость Redmi K100 Pro в Китае начинается с 3699 юаней, около 45 тыс. рублей. Redmi K100 Pro Max оценили минимум в 4199 юаней, около 51,5 тыс. рублей.

Пока смартфоны представлены только для китайского рынка. В дальнейшем устройства серии K100 могут стать основой для глобальных моделей POCO F9 Pro и F9 Ultra, однако международный релиз пока не подтвержден.

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