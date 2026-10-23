Регулятор раскрыл ёмкость АКБ в Galaxy S27 Pro и Galaxy S27 Ultra

Аккумуляторы для грядущих флагманов Samsung Galaxy S27 Pro и Galaxy S27 Ultra появились в базе южнокорейской сертификации Safety Korea, которая показала АКБ на «живых» фотографиях.

Из базы стало известно, что батареи получили маркировки EB-BS957CBY и EB-BS958DBY, а их производством занимается китайская компания Zhuhai CosMX Power Jinwan Subsidiary. Кроме этого, ранее аккумуляторы с точно такими же именами появились в базе китайского регулятора 3C, который раскрыл их точную ёмкость — 5087 мАч и 5534 мАч.

Ожидается, что в смартфонах Galaxy S27 Pro и Galaxy S27 Ultra компания будет преподносить эти аккумуляторы с ёмкостью 5200 мАч и 5700 мАч соответственно. Для сравнения, актуальный флагман Galaxy S26 Ultra оснащён батареей на 5000 мАч.

Презентация смартфонов серии Galaxy S27 ожидается в начале следующего года.