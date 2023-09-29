Опубликованы рендеры Samsung Galaxy S24 и S24 Ultra: титан, плоские грани и экран

Инсайдер Стив Хеммерстоффер, известный под ником OnLeaks, опубликовал рендеры Samsung Galaxy S24 и Galaxy S24 Ultra. Каждая из моделей получила по фишке, которую уже реализовала Apple.

Так, Galaxy S24, судя по всему, не будет радикально отличаться от своего предшественника. Самое главное изменение – плоские грани, которые были реализованы Apple еще в iPhone 12.

По слухам, устройство получит дисплей Dynamic M13 AMOLED LTPO диагональю 6,17 дюймов, процессор Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 или Exynos 2400 и набор камер 50+10+12 Мп. Габариты смартфона – 147х70,5х7,6 мм.

С Galaxy S24 Ultra дела обстоят интереснее. Его главными фишками станут плоский экран, титановые элементы корпуса и Snapdragon 8 Gen 3, модифицированный специально для Samsung. По словам инсайдера, использование титана сделает смартфон легче, чем S23 Ultra на 1 грамм. Края устройства станут менее закругленными, а габариты составят 162,3х79х8,7 мм.

Что касается дисплея, это, предположительно, будет 6,8-дюймовый Dynamic AMOLED LTPO с пиковой яркостью 2200 нит и частотой 120 Гц. Согласно утечкам, смартфон получит основную камеру на 200 Мп, сверхширокоугольный объектив на 12 Мп, перископ на 50 Мп, телеобъектив на 10 Мп и 12-мегапиксельую фронталку.