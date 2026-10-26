Чип Samsung Exynos 2700 оказался на 20% мощнее Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6
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Чип Samsung Exynos 2700 оказался на 20% мощнее Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6

Результаты тестирования внутри компании.
Фото аватара
Редакция The GEEK сегодня в 10:32
Чип Samsung Exynos 2700 оказался на 20% мощнее Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6

Топовый чип Exynos 2700 для грядущих флагманских смартфонов серии Galaxy S27 был протестирован в разных версиях бенчмарка Geekbench раскрыв свою производительность.

По словам источника, в Geekbench 6.5 чип Exynos 2700 набрал около 13 000 баллов в многоядерном тесте. Для сравнения, флагман Xiaomi 18 Pro Max на Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 в этой дисциплине выдаёт в среднем 11 000 баллов, что на 20% меньше. В Geekbench 7.0 разница была чуть меньше — 15%. Графический ускоритель в Exynos 2700 также оказался быстрее решения от Qualcomm — на 5–20% в зависимости от теста.

Стоит отметить, что пока речь идёт о внутренних испытаниях Samsung, поэтому окончательные выводы о производительности чипа Exynos 2700 можно будет сделать только после независимых тестов.

Напомним, ранее появилась информация, что Samsung может перейти на собственные чипы вместо Snapdragon.

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