Samsung Galaxy S24 и Galaxy S24+ получат обновлённый дизайн в стиле iPhone 14 

Флагман Samsung Galaxy S24, который, вероятно, будет представлен в начале 2024 года, может получить дизайн-особенность iPhone 14, складных Galaxy Z Fold 5 и Z Flip 5, а также Meizu 20.

Galaxy S22 и S23 отличаются практически плоскими рамками, однако последняя имеет небольшую внешнюю кривизну посередине, поэтому рамка не совсем плоская и выступает в центре.

Инсайдер @UniverseIce поделился информацией, что в будущих моделях Galaxy S24 и S24+ этот элемент дизайна будет пересмотрен, и рамки станут полностью плоскими. Такой дизайн будет больше напоминать рамки моделей Galaxy Z Fold 5 и Z Flip 5, iPhone 14 и Meizu 20.

По слухам, Samsung представит линейку Galaxy S24 в начале 2024 года, вероятно, в январе или феврале. Кроме того, недавно появилась информация о возможной замене алюминия на титан в Galaxy S24 Ultra, что сделает устройство еще прочнее и легче.

Текущий этап развития мобильных устройств таков, что производителям сложно предложить что-то кардинально новое в дизайне. Тем не менее, мелкие корректировки в дизайне остаются актуальными. Ожидайте множество слухов о Galaxy S24 в ближайшее время.