Samsung может сократить выпуск Galaxy A примерно на 10 млн смартфонов в годовом выражении. По данным 9to5Google со ссылкой на ETNews, ресурсы бюджетной и среднебюджетной линейки намерены перераспределить в пользу флагманов.

Как сообщает ETNews, заказы компонентов на четвёртый квартал уменьшены примерно на 20% относительно плана начала года. Причиной называют подорожание памяти и чипсетов: вместе они теперь составляют около половины себестоимости смартфонов среднего класса.

По данным издания, более дорогие модели имеют больше шансов принести прибыль в текущих рыночных условиях, тогда как мобильное подразделение Samsung MX несёт убытки в этом году.

На 2027 год также планируется дальнейшее сокращение производства Galaxy A более чем на 10%.