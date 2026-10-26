Samsung может сократить выпуск Galaxy A на 10 млн штук
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Samsung может сократить выпуск Galaxy A примерно на 10 млн смартфонов

По данным СМИ, Samsung планирует направить ресурсы Galaxy A на флагманы.
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Редакция The GEEK сегодня в 17:34
Samsung может сократить выпуск Galaxy A примерно на 10 млн смартфонов

Samsung может сократить выпуск Galaxy A примерно на 10 млн смартфонов в годовом выражении. По данным 9to5Google со ссылкой на ETNews, ресурсы бюджетной и среднебюджетной линейки намерены перераспределить в пользу флагманов.

Как сообщает ETNews, заказы компонентов на четвёртый квартал уменьшены примерно на 20% относительно плана начала года. Причиной называют подорожание памяти и чипсетов: вместе они теперь составляют около половины себестоимости смартфонов среднего класса.

По данным издания, более дорогие модели имеют больше шансов принести прибыль в текущих рыночных условиях, тогда как мобильное подразделение Samsung MX несёт убытки в этом году.

На 2027 год также планируется дальнейшее сокращение производства Galaxy A более чем на 10%.

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