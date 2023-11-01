Флагман Samsung Galaxy S24 Ultra показали на фото и видео-рендерах

Презентация флагмана Samsung Galaxy S24 Ultra ожидается только в январе 2024 года, но в Сети уже опубликованы почти все его характеристики, а сегодня появились рендеры грядущей новинки, которые были созданы на основе CAD-файлов.

Как ранее инсайдеры и заявляли, дизайн Galaxy S24 Ultra не сильно будет отличиться от Galaxy S23 Ultra, но алюминиевую раму заменят на титановую. На предоставленных изображениях средняя часть смартфона выглядит как матовая, а кнопки и стилус S Pen получили менее округлую форму. Кроме этого, в грядущей новинке будет плоский дисплей с небольшими изгибами по краям, а решётка динамика вместо множественных отверстий получит продолговатый вырез. Судя по этим рендерам, блок камер выполнен в том же дизайне, как и у Galaxy S23 Ultra с тем же количеством сенсоров.

Помимо изображений, источник предоставил 3D-визуализацию Galaxy S24 Ultra:

Напомним, недавно у нас вышел материал, в котором описаны все известные технические характеристики, приписываемые смартфону инсайдерами.