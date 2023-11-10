Смарт-браслет Samsung Galaxy Fit 3 показали на официальных рендерах

Прошло более трёх лет, как Samsung представила смарт-браслет Galaxy Fit 2, и несмотря на длительную паузу, похоже, южнокорейский гигант скоро анонсирует следующее поколение умного браслета. Сегодня профильное издание WindowsReport опубликовало официальные рендеры смарт-браслета Galaxy Fit 3.

Судя по изображениям, дизайн Galaxy Fit 3 кардинально изменится в сравнении с Galaxy Fit 2. Грядущая новинка сильно прибавит в габаритах и будет больше похожа не на смарт-браслет, а на умные-часы.

Что касается технических характеристик, известно не много, ожидается, что Galaxy Fit 3 получит AMOLED-дисплей с гораздо большей диагональю, чем 1,1-дюймовый экран в Galaxy Fit 2. Кроме этого, на рендерах можно рассмотреть одну кнопку сбоку, а также датчик сердечного ритма и магниты для крепления зарядки на задней стороне устройства. По словам источника, Samsung может реализовать в Galaxy Fit 3 более продвинутое программное обеспечение и встроенную память для хранения музыки.

Ожидается, что презентация смарт-браслета Galaxy Fit 3 состоится 17 января 2024 года на мероприятии Galaxy Unpacked на котором также будут анонсированы смартфоны Galaxy S24, Galaxy S24+ и Galaxy S24 Ultra.