Скоро выйдет третья бета-версия HarmonyOS. Релиз в апреле

Как известно, компания Huawei работает над собственной мобильной операционной системой HarmonyOS. Разработка продолжается уже несколько лет, а теперь китайский гигант готовится к запуску третьей беты своей системы.

Как ожидается, эта сборка появится 31 марта, а стабильная версия для коммерческого использования будет выпущена в апреле. После этого компания начнёт обновлять свои смартфон до HarmonyOS.

На первых порах новую ОС получат Huawei Mate X2, Huawei Mate 40 и Huawei P40. Кроме того, компания также работает над новым флагманским смартфоном серии Huawei P50, выпуск которого был отложен из-за санкций США. Очевидно, он тоже будет «гармонизирован».

Пока что не сообщается, когда появится отдельная версия системы, которая не привязана к конкретным моделям.