Представлен Huawei Pura X View — смартфон с широким дисплеем для комфортного веб-сёрфинга

Сегодня в Китае Huawei представила Pura X View, который выделяется широким дисплеем на 6,39-дюйма с разрешением 2232 х 1320 точек и необычным по современным меркам для смартфонов соотношением сторон — 16:9,5.

Такой формат раньше был популярен у телефонов, но со временем производители от него отказались в пользу «вытянутых» экранов. Но похоже классика возвращается, а значит будущим владельцам этой новинки будет комфортнее читать электронные книги, сёрфить в браузере, использовать приложения в горизонтальной ориентации и просматривать видео формата 16:9 без толстых полос по краям.

К сожалению, Huawei не раскрыла все технические характеристики Pura X View. Известно лишь, что смартфон, как и было упомянуто выше, оснащён 6,39-дюймовым дисплеем с разрешением 2232 х 1320 точек, частота ШИМ составляет 2160 Гц, а пиковая яркость достигает 6500 нит. Толщина экранных рамок заявлена 1,05 мм, а толщина корпуса — 6,68 мм при массе 201 г. Ёмкость аккумулятора 7000 мАч, а вариантов памяти заявлено три: 12/256, 12/512 и 12/1024 ГБ. Из «коробки» устройство будет работать под управлением операционной системы HarmonyOS 7.0.

В Китае оформить предзаказ на Huawei Pura X View можно уже сегодня, а отгрузка начнётся 28 августа. По информации The GEEK, новинка может выйти в России уже до конца этого года.