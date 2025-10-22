HUAWEI представила HarmonyOS 6 со «стеклянным» дизайном в стиле iOS 26

22 октября в Китае состоялась официальная презентация новой версии фирменной операционной системы HarmonyOS 6. Компания HUAWEI сосредоточилась на улучшении визуальной составляющей, удобстве и производительности.

Главным визуальным обновлением стал «стеклянный» дизайн, напоминающий «жидкое стекло» в iOS 26. Собственно, это тренд сезона и почти все оболочки получили похожий интерфейс.

Кроме того, пользователям HUAWEI стала доступна гибкая настройка экрана блокировки, обновленный аналог Dynamic Island и быстрый обмен контентом в одно касание.

Не обошлось и без ИИ-функций. Среди нововведений: улучшенная система ретуши фото, а также приложение для создания 3D-сканов объектов с помощью камеры.

В HarmonyOS 6 также ускорили запуск приложений, повысили производительность смартфонов на 15%, увеличили автономность и поработали над плавностью анимаций.

Бета-версия HarmonyOS 6 начала распространяться с 22 октября.