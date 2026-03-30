HUAWEI встроит ИИ-агента Claw во все свои устройства на HarmonyOS

Генеральный директор HUAWEI Хэ Ган представил нового открытого ИИ-агента Claw. Его планируется интегрировать во все устройства на базе HarmonyOS, сообщает профильный портал Huawei Central.

По его словам, Claw встроен в систему на уровне ядра, что позволяет мгновенно выполнять задачи. Агент получает системный доступ и может запускать приложения, обрабатывать команды и завершать операции. Его планируется внедрить во всю экосистему устройств — смартфоны, планшеты и ноутбуки, чтобы обеспечить кросс-платформенное взаимодействие без дополнительных действий со стороны пользователя.

Что касается функционала, то ИИ-агент будет изучать поведение пользователя: запоминать часто используемые приложения, сценарии работы и привычки. Это позволит системе предлагать персонализированные действия и автоматизировать повседневные задачи.

Claw также будет анализировать данные о здоровье, в том числе формировать ежедневную статистику, помогать составлять тренировочные планы и т.д. Помимо этого, агент сможет редактировать тексты, создавать презентации, анализировать электронную почту и автоматически формировать ответы.

В отличие от ChatGPT, который работает как отдельный сервис, Claw позиционируется как системный агент, действующий на уровне всей операционной системы. Это, по утверждению компании, повышает эффективность и снижает вычислительные затраты.