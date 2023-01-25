Сервис CDEK.Shopping стал принимать заказы на доставку MacBook Pro 2023 и Mac mini из США

Компания Apple с 24 января начала продавать по всему миру новые модели ноутбуков MacBook Pro на процессорах M2 Pro и M2 Max, а также обновлённый Mac mini. Официально в России новинки купить не получится, но можно воспользоваться сервисами доставки товаров из-за рубежа.

Сейчас заказать новые компьютеры от Apple можно через платформу CDEK.Shopping, которая начала принимать заказы одной из первых в России.

Стоимость MacBook Pro 2023 на CDEK.Shopping начинается от 179 тысяч рублей (версии на M2 Pro) и от 281 тысячи рублей за модели на базе M2 Max. Стоимость Mac mini от 55 тысяч рублей и 114 тысяч рублей в зависимости от процессора и конфигураций. По словам представителя CDEK.Shopping средний срок доставки товаров составит 30 дней.