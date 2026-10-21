YouTube продолжает избавляться от дизлайков: теперь кнопку «Не нравится» прячут в меню

YouTube начал тестировать новый интерфейс, в котором кнопка «Не нравится» исчезла из привычного места под видео. Теперь для выставления дизлайка пользователям необходимо открыть дополнительное меню с тремя точками.

На изменение обратили внимание пользователи Reddit и X, опубликовавшие скриншоты обновлённого интерфейса. По данным Android Authority, эксперимент пока затрагивает небольшую группу пользователей, преимущественно в веб-версии видеохостинга.

Кнопку дизлайка не удалили полностью, но сделали менее доступной. При этом возможность поставить лайк осталась на прежнем месте. Подобное изменение может сократить количество отрицательных оценок, поскольку для их выставления потребуется дополнительное действие.

Напомним, ещё в 2021 году YouTube скрыл публичный счётчик дизлайков, объяснив решение борьбой с травлей авторов. В июне 2026 года платформа объявила об удалении кнопки «Не нравится» из Shorts, предложив вместо неё инструменты управления рекомендациями.

Пока неизвестно, станет ли новый интерфейс постоянным. YouTube официально не объявлял о массовом внедрении изменения для обычных видео.