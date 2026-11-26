Обновлено 18:25: Яндекс Станции работают в штатном режиме.
Вечером 26 ноября в работе умных колонок Яндекс Станция произошёл сбой. В этом убедилась редакция The GEEK.
Алиса не выполняет даже базовые голосовые команды, включая регулировку громкости и переключение музыкальных треков. Вместо выполнения запроса голосовой помощник отвечает: «Произошла какая-то ошибка, спросите попозже, пожалуйста».
По состоянию на 17:54 по московскому времени проблема сохраняется. Причины и масштаб сбоя пока неизвестны.