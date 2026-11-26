7 гаджетов, которые однажды обязательно вас выручат

7 гаджетов, которые однажды обязательно вас выручат

От тонкого MagSafe до карманной консоли: 6 крутых аксессуаров для iPhone

От тонкого MagSafe до карманной консоли: 6 крутых аксессуаров для iPhone

Лучшие компактные планшеты: 5 моделей, которые помещаются в руку

Лучшие компактные планшеты: 5 моделей, которые помещаются в руку

Приложения недели: управление окнами, передача файлов без облака и другие находки

Приложения недели: управление окнами, передача файлов без облака и другие находки