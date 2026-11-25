В России появилась возможность оплачивать покупки картами «Мир» с помощью умных часов Samsung Galaxy Watch. Национальная система платёжных карт (НСПК) расширила список устройств, поддерживающих Mir Pay.
Согласно официальному списку совместимости, оплата доступна на следующих моделях:
- Galaxy Watch FE;
- Galaxy Watch 4, 5, 6, 7, 8 и 9;
- Galaxy Watch 4 Classic, 6 Classic и 8 Classic;
- Galaxy Watch 5 Pro;
- Galaxy Watch Ultra и Ultra 2.
Для подключения Mir Pay понадобится приложение WearPlay. Его необходимо установить на смартфон и часы, после чего разрешить установку Mir Pay на носимое устройство. Затем останется добавить банковскую карту «Мир».
Также приложение можно установить с помощью APK-файла.
После настройки для оплаты достаточно активировать экран часов и поднести их к терминалу. Смартфон доставать не потребуется.
Mir Pay работает даже без подключения к интернету. Поддерживаются карты всех банков, подключённых к сервису. Платежи проходят через NFC, как при обычной бесконтактной оплате.
Напомним, НСПК запустила оплату умными часами ещё в сентябре 2026 года. Первоначально функция была доступна на ограниченном количестве устройств, преимущественно Huawei.
Теперь воспользоваться российской платёжной системой могут и владельцы Samsung Galaxy Watch, начиная с моделей 2021 года.