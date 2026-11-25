В России появилась возможность оплачивать покупки картами «Мир» с помощью умных часов Samsung Galaxy Watch. Национальная система платёжных карт (НСПК) расширила список устройств, поддерживающих Mir Pay.

Согласно официальному списку совместимости, оплата доступна на следующих моделях:

Galaxy Watch FE;

Galaxy Watch 4, 5, 6, 7, 8 и 9;

Galaxy Watch 4 Classic, 6 Classic и 8 Classic;

Galaxy Watch 5 Pro;

Galaxy Watch Ultra и Ultra 2.

Для подключения Mir Pay понадобится приложение WearPlay. Его необходимо установить на смартфон и часы, после чего разрешить установку Mir Pay на носимое устройство. Затем останется добавить банковскую карту «Мир».

Также приложение можно установить с помощью APK-файла.

После настройки для оплаты достаточно активировать экран часов и поднести их к терминалу. Смартфон доставать не потребуется.

Mir Pay работает даже без подключения к интернету. Поддерживаются карты всех банков, подключённых к сервису. Платежи проходят через NFC, как при обычной бесконтактной оплате.

Напомним, НСПК запустила оплату умными часами ещё в сентябре 2026 года. Первоначально функция была доступна на ограниченном количестве устройств, преимущественно Huawei.

Теперь воспользоваться российской платёжной системой могут и владельцы Samsung Galaxy Watch, начиная с моделей 2021 года.