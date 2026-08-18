В России произошел массовый сбой: пользователи жалуются на Steam, Discord, VK и другие сервисы

Вечером 18 августа пользователи из России начали массово сообщать о проблемах с доступом к популярным онлайн-сервисам. Жалобы поступали на работу Steam, Discord, VK и других площадок.

По данным мониторинга сбоев, количество обращений резко выросло в течение короткого времени. Пользователи сообщали о проблемах с открытием сайтов, подключением к сервисам и загрузкой отдельных приложений.

Позже в REG.RU сообщили, что причиной инцидента стало отключение электроэнергии на крупном узле связи. Из-за этого пользователи могли испытывать трудности с доступом к различным ресурсам, включая сайты и сервисы, размещенные на инфраструктуре компании.

В компании уточнили, что специалисты рассчитывают на скорейшее восстановление работы узла.

На момент публикации точные сроки полного восстановления всех сервисов не назывались. Причины отключения электроэнергии и детали аварии также пока не раскрыты.