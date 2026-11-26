Бренд POCO объявил о начале продаж смартфона X8s в России. Новинка получила алюминиевую рамку и стеклянную заднюю панель. Толщина корпуса составляет 8,06 мм, вес составляет 187 г.

Смартфон оснащён 6,35-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 1,5K, адаптивной частотой обновления от 1 до 120 Гц и пиковой яркостью 3500 нит.

За производительность отвечает Snapdragon 7 Gen 4, за автономность — аккумулятор на 6330 мАч с поддержкой зарядки мощностью 100 Вт.

Основная камера на 50 Мп получила оптическую стабилизацию. Её дополняют телеобъектив на 50 Мп с 2,5-кратным оптическим зумом и сверхширокоугольная камера на 8 Мп. Также предусмотрены ультразвуковой сканер отпечатков пальцев, стереодинамики и защита корпуса по стандарту IP68.

POCO X8s продаётся эксклюзивно в DNS. Версия с 8/256 ГБ памяти стоит 44 799 рублей, а с 12/512 ГБ — 52 990 рублей.