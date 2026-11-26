Apple может выпустить две юбилейные модели iPhone 20 Pro и Pro Max в сентябре 2027 года. По одним данным, компания пропустит iPhone 19, но один из инсайдеров предварительно использует именно это название. По отдельной утечке, Apple испытывает четыре прототипа: два с изогнутым по четырём сторонам стеклом и два с плоским.

Диагонали экранов тестовых Pro и Pro Max составляют около 6,41 и 6,96 дюйма соответственно, но ещё могут измениться. Утечки расходятся относительно фронтальной камеры и Face ID: среди возможных вариантов называют размещение под экраном, круглый вырез и Dynamic Island.

Новинкам приписывают чип A21 Pro, аккумуляторы с кремниевым анодом и кнопки без движущихся частей. Слух о 200-мегапиксельной основной камере не подтверждён, а утечек о цене пока нет.