Компания OPPO объявила о старте официальных продаж смартфонов Find X10 и Find X10 Pro Max в России. Новинки поступят в магазины 26 ноября.

Обе модели получили основную и телефотокамеру с разрешением 200 Мп. Ультраширокоугольная камера Find X10 оснащена сенсором на 50 Мп, а у Find X10 Pro Max разрешение составляет 200 Мп. Старшая модель также поддерживает запись видео в 8K при 30 к/с и 4K при 120 к/с на все три тыловые камеры.

Find X10 оснащён 6,59-дюймовым дисплеем и процессором MediaTek Dimensity 9600M, а Find X10 Pro Max получил экран на 6,78 дюйма и Dimensity 9600 Pro. Пиковая яркость обоих дисплеев достигает 3600 нит при воспроизведении HDR-контента.

OPPO Find X10

За автономность отвечают кремний-углеродные аккумуляторы ёмкостью 8000 мАч с проводной зарядкой мощностью 80 Вт и беспроводной на 50 Вт. Смартфоны работают под управлением ColorOS 17 с новыми ИИ-функциями.

Find X10 Pro Max

На старте продаж OPPO Find X10 будет стоить 139 999 рублей за версию 12/256 ГБ и 149 999 рублей за 12/512 ГБ. Find X10 Pro Max с 16/512 ГБ памяти обойдётся в 189 999 рублей.

Первые покупатели смогут получить в подарок внешний телеконвертер OPPO Hasselblad для съёмки удалённых объектов. Также предусмотрены дополнительный год гарантии и шестимесячная гарантия на разбитый экран.