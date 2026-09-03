Яндекс запустил бесплатный виджет с рейтингом и отзывами о врачах

Яндекс запустил бесплатный виджет, который позволяет врачам и медицинским организациям размещать на своих сайтах отзывы пациентов из Поиска.

Вместе с отзывами виджет показывает актуальный рейтинг специалиста. Данные обновляются автоматически и соответствуют информации в карточке врача в Яндексе. При желании пользователь может перейти из виджета в профиль специалиста и посмотреть остальные оценки и отзывы.

Для установки не потребуется привлекать разработчика. Яндекс автоматически формирует индивидуальный код, который достаточно добавить на сайт. Внешний вид блока можно настроить: изменить цвет и размер, а также выбрать количество отображаемых отзывов.

По данным компании, сейчас в Поиске Яндекса собрано более 4,5 млн отзывов о медицинских организациях и свыше 4 млн отзывов непосредственно о врачах.

Новый инструмент позволяет клиникам и специалистам с собственными сайтами использовать эту базу отзывов прямо на своих страницах. Для пациентов это дополнительная возможность оценить врача перед записью, не переходя сразу на сторонние площадки.