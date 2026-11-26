Игрок Memeio раскрыл пасхалку GTA VI, которая переносит героя в прошлое. На разгадку он потратил три дня и 23 ноября 2026 года опубликовал видео.

Пасхалка открывает портал в Vice City 2002 года, где игрок встречает Кента Пола. Персонажа вновь озвучил Дэнни Дайер, работавший над оригинальной игрой.

Полное видео в Телеграм @thgkru

Чтобы открыть портал, нужно начать головоломку на радиовышке, а затем посетить 12 подстанций LPL в определённом порядке. На каждой необходимо нажать нужную кнопку или переключить рычаг. Буквы на стенах складываются во фразу «Life is passing me by», которая была чи т-кодом в Vice City.

После последней подстанции приходит сообщение с указанием времени, когда нужно отправиться на электростанцию LPL. Быстрое перемещение или смена персонажа сбрасывают задание.

Из путешествия в 2002 год герой возвращается в 2026-й с мотоциклом и гавайской рубашкой Томми Версетти.