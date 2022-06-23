«CDEK.Shopping» хотят проверить за не доставку товаров из-за рубежа

Организация ОПИ (общественная потребительская инициатива) обратилась в МВД с просьбой проверить работу компании «СДЭК.Маркет», которая с мая предоставляет услуги CDEK.Shopping. Сервис обещает доставлять товары из-за рубежа по ценам ниже российских. Для заказа требуется внести предоплату и ждать свою покупку.

Сейчас через CDEK.Shopping заказали более 30 тысяч товаров на общую сумму 1,3 миллиарда рублей. С момента оформления заказа прошел месяц, покупатели не получили обещанные товары, а денежные средства компания не возвращает.

По мнению главы ОПИ Олег Павлов в действиях «СДЭК.Маркета» могут быть признаки преступления — речь может идти о присвоении, хищении чужого имущества.

Представители CDEK.Shopping объяснили, что появились трудности с логистикой, но отметили, что все заказы будут выполнены в ближайшее время.

Ситуация в мире не позволила нам использовать изначально разработанные схемы выкупа и доставки товаров. Управляющий директор CDEK.Shopping Дмитрий Пивоваров

Стоит заметить, что CDEK.Shopping не единственный сервис по доставке товаров из-за рубежа. Например, «Яндекс Маркет» самостоятельно производит закупку товаров у зарубежных производителей в рамках прямого импорта и у него не возникает подобных проблем. Товары появляются на маркетплейса, как только он приходит на российский склад компании.

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