Первый iPhone 2007 года теперь можно запустить прямо в браузере

В сети появился браузерный эмулятор первого iPhone. Проект 2007.mobile запускает настоящую iPhone OS 1.0 через WebAssembly прямо на странице сайта.

Пользователь может разблокировать виртуальный смартфон, запускать встроенные приложения, пользоваться экранными жестами и физическими кнопками. Состояние системы можно сохранить, экспортировать в файл и позже восстановить. Предусмотрен и офлайн-режим после первоначальной загрузки.

Эмулятор пока работает не полностью. Недоступны интернет, мобильная связь и камера, а поддержку части оборудования и приложений разработчики продолжают дорабатывать. По данным The Register, «Калькулятор» работает нормально, тогда как некоторые другие приложения запускаются с проблемами.

Сторонних приложений в системе нет. Первый iPhone вышел в 2007 году, а App Store появился только год спустя.