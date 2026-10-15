Первый iPhone 2007 года теперь можно запустить прямо в браузере
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Первый iPhone 2007 года теперь можно запустить прямо в браузере

Эмулятор работает на настоящей iPhone OS 1.0 и не требует установки.
Фото аватара
Редакция The GEEK сегодня в 16:01
Первый iPhone 2007 года теперь можно запустить прямо в браузере

В сети появился браузерный эмулятор первого iPhone. Проект 2007.mobile запускает настоящую iPhone OS 1.0 через WebAssembly прямо на странице сайта.

Пользователь может разблокировать виртуальный смартфон, запускать встроенные приложения, пользоваться экранными жестами и физическими кнопками. Состояние системы можно сохранить, экспортировать в файл и позже восстановить. Предусмотрен и офлайн-режим после первоначальной загрузки.

Эмулятор пока работает не полностью. Недоступны интернет, мобильная связь и камера, а поддержку части оборудования и приложений разработчики продолжают дорабатывать. По данным The Register, «Калькулятор» работает нормально, тогда как некоторые другие приложения запускаются с проблемами.

Сторонних приложений в системе нет. Первый iPhone вышел в 2007 году, а App Store появился только год спустя.

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