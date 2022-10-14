CDEK.Shopping запустил доставку из магазинов Zara и Uniqlo

Сервис от Сдэка для заказов товаров из-за рубежа CDEK.Shopping запустил доставку одежды из магазинов Zara и Uniqlo.

Компания говорит, что средний срок доставки составит 30 дней. Вещи Zara буду возить из Испании, Uniqlo из Польши. Посмотреть доступные товары уже можно на сайте, там их более 1,5 тысячи.

Оплачивать покупки можно российскими картами.

Позже Сдэк планирует оптимизировать маршруты и сократить сроки доставки до 14 дней.

Однако, совершайте покупки с осторожностью. Пару месяцев назад на сам сервис CDEK.Shopping жаловались пользователи — товары оплатили, вовремя доставку не получили. Компания объяснила это проблемами с логистикой, но тревожный осадок остался. Подробнее об этой ситуации можно прочитать тут.

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