Galaxy S27 Ultra может остаться без лазерного автофокуса, по данным инсайдера Ice Universe. Лазерный модуль помогает камере быстрее и точнее фокусироваться при слабом освещении и съёмке близких объектов.

Лазерный автофокус присутствует во флагманах Galaxy S Ultra начиная с Galaxy S21 Ultra. По утечкам, смартфон может лишиться и телекамеры с 3-кратным оптическим зумом. В таком случае у новинки останутся три задние камеры вместо четырёх, как у Galaxy S26 Ultra.

Пока неизвестно, чем заменят отсутствующие компоненты и как изменения скажутся на фокусировке и качестве зума. Запуск серии Galaxy S27 ожидается в начале 2027 года.