Компания ZSA начала продажи Wireless Voyager, беспроводной версии своей раздельной механической клавиатуры. Две половины можно расставить на удобном расстоянии и наклонить с помощью комплектных магнитных ножек. Всего у клавиатуры 52 клавиши с низкопрофильными переключателями, которые можно менять без пайки.

По Bluetooth можно подключить до пяти устройств и переключаться между ними. Предусмотрен и проводной режим: одна половина подключается к компьютеру по USB-C, а вторая соединяется с ней комплектным кабелем. Раскладка настраивается в браузере через Oryx.

В каждой половине установлен сменный аккумулятор формата 18650. ZSA заявляет до 30 рабочих дней без подсветки и около семи дней с подсветкой на полной яркости и двумя модулями Navigator.

Navigator выпускается в двух версиях, с трекболом или тачпадом. Оба модуля продаются отдельно и крепятся на магнитах к любой половине клавиатуры, чтобы управлять курсором, не отрывая рук от клавиш.

Wireless Voyager стоит $429. В комплект входят жёсткий чехол, четыре магнитные ножки и 36 дополнительных колпачков.