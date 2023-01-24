Apple начала продавать MacBook Pro 2023 и Mac mini на M2 Pro

Apple начала продавать недавно представленные MacBook Pro и Mac mini на процессорах M2 Pro, а также M2 Max. Приобрести новинки можно в 27 странах по всему миру.

В США стоимость MacBook Pro на чипсете M2 Pro начинается от $2499 (~171 806 рублей). Речь идёт о модели на 14 дюймов. Самый дорогой вариант MacBook Pro на 16 дюймов с процессором M2 Max обойдётся в $3499 (~240 556 рублей).

В России официальных поставок устройств не произойдёт, но в рамках параллельного импорта продажи на территории РФ начнутся через месяц. Пока компьютеры должны будут появиться в «М.Видео – Эльдорадо», но сроки и стоимость пока не называются.