Сбер добавил оплату «Вжух» на Android

Сбер запустил Bluetooth сценарий, который работает на любом Android и не требует интернета, NFC или даже входа в приложение.
Редакция The GEEK сегодня в 11:34

Сбер запустил оплату через «Вжух» на любых смартфонах Android. Новая версия Сбербанк Онлайн теперь позволяет платить по Bluetooth Low Energy на любом смартфоне, где нет встроенного NFC: главное дать приложению доступ к Bluetooth и поднести смартфон к терминалу.

Технология работает на расстоянии, не требует интернета и поддерживает карты Visa, Mastercard и «Мир». По сценарию всё просто: когда на терминале появляется сумма, пользователь открывает Сбербанк Онлайн и подтверждает оплату. Функция также доступна на экране входа.

В Сбере говорят, что их разработка закрывает потребность около 10 млн пользователей, у которых смартфоны без NFC. Поддержку уже включили Т-Банк и Альфа Банк, а интерес проявили более 40 банков.

Ранее бесконтактный платежи были на iPhone

В App Store вышло приложение «Сбера» с бесконтактной оплатой через iPhone

Ранее доступ к оплате «Вжух» получили владельцы iPhone. Функция появилась в августе в новом приложении Сбера. Чуть позже аналогичная технология стала доступна клиентам Т-Банка.

id·216041·20251209_1134
