Сбер добавил оплату «Вжух» на Android

Сбер запустил оплату через «Вжух» на любых смартфонах Android. Новая версия Сбербанк Онлайн теперь позволяет платить по Bluetooth Low Energy на любом смартфоне, где нет встроенного NFC: главное дать приложению доступ к Bluetooth и поднести смартфон к терминалу.

Технология работает на расстоянии, не требует интернета и поддерживает карты Visa, Mastercard и «Мир». По сценарию всё просто: когда на терминале появляется сумма, пользователь открывает Сбербанк Онлайн и подтверждает оплату. Функция также доступна на экране входа.

В Сбере говорят, что их разработка закрывает потребность около 10 млн пользователей, у которых смартфоны без NFC. Поддержку уже включили Т-Банк и Альфа Банк, а интерес проявили более 40 банков.

Ранее доступ к оплате «Вжух» получили владельцы iPhone. Функция появилась в августе в новом приложении Сбера. Чуть позже аналогичная технология стала доступна клиентам Т-Банка.