Дизайн Google Pixel 11 Pro Fold раскрыт полностью

Визуальных изменений мало, но они есть.
Редакция The GEEK сегодня в 10:08

Google готовит к выпуску новый складной смартфон Pixel 11 Pro Fold. Издание Android Headlines совместно с инсайдером OnLeaks опубликовало рендеры грядущей раскладушки, созданные на основе CAD-моделей.

Слева — Google Pixel 11 Pro Fold, справа — Google Pixel 10 Pro Fold

Новинка будет внешне очень похожа на Pixel 10 Pro Fold, но получит более тонкий корпус. Толщина Pixel 11 Pro Fold составит 10,1 мм в сложенном виде и 4,8 мм в разложенном, что на 0,7 и 0,4 мм меньше по сравнению с предшественником. Размеры по высоте и ширине останутся без изменений.

Кроме того, раскладушка предложит слегка переработанный выступ камеры. При этом вспышка и микрофон разместятся в верхней «пилюле» под стеклом с одним из объективов.

По слухам, аппаратной основой Pixel 11 Pro Fold станет 3-нм процессор Google Tensor G6, тогда как аккумулятор, дисплеи и защита от воды останутся без изменений.

