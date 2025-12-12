В Windows 11 появится полноэкранная трансляция Android-приложений

Microsoft добавила в Windows 11 поддержку полноэкранного режима для трансляции Android-приложений со смартфона. Функция появилась в тестовой версии приложения «Связь с телефоном» (версия 1.25112.33.0).

Ранее Android-приложения, запущенные через Phone Link, отображались в окне фиксированного размера и не могли разворачиваться на весь экран. Теперь даже программы с вертикальной ориентацией корректно масштабируются под экран компьютера.

Пока нововведение доступно только участникам тестирования. По словам пользователей, полноэкранный режим работает не со всеми приложениями и может вести себя нестабильно. Когда функция появится в стабильной версии Windows 11, Microsoft не уточняет.

Поддержка трансляции Android-приложений остаётся ограниченной и доступна лишь для некоторых моделей смартфонов.