Тестировал Soundcore Liberty 5 каждый день. Рассказываю, стоит ли брать

Наушники давно стали продолжением смартфона, а иногда и заменой тишине. Музыка, звонки, подкасты, видео — всё проходит через них. Но найти действительно удобную, сбалансированную и доступную гарнитуру всё ещё сложно. Моделей много, а ощущения «взял и пользуешься без компромиссов», большая редкость.
Soundcore Liberty 5 — свежий релиз от Anker. Производитель обещает продвинутый звук, умный шумодав, быструю зарядку и комфорт на весь день. Я использовал их дома, на улице и в поездках — и теперь готов рассказать, что получилось в итоге. Без сухих таблиц. Только личный опыт и разбор: что радует, что можно улучшить и стоит ли покупать.
Кстати, если хочется быстрый взгляд на наушники — короткий обзор уже есть на нашем YouTube-канале. Загляните, чтобы увидеть, как Liberty 5 выглядят вживую.
Характеристики Anker Soundcore Liberty 5
- Модель: Soundcore Liberty 5
- Тип: внутриканальные
- Звук: 9,2-мм драйверы
- Общее количество микрофонов: 6 микрофонов (по 3 в каждом наушнике)
- Шумоподавление: адаптивное ANC 3.0
- Кодеки: AAC, LDAC, SBC
- Автономность: без подзарядки — до 12 часов, с зарядным кейсом — до 48 часов
- Интерфейсы: Bluetooth 5.4, USB Type-C
- Защита: IP55
- Вес наушника: 4,6 г
- Цена: 9 990 ₽
Что в комплекте?
Anker Soundcore Liberty 5 поставляются в небольшой белой коробке. Дизайн узнаваемый: все аккуратно, на лицевой стороне изображены сами наушники в соответствующем цвете, а с других сторон перечислены фишки устройства, так что даже до распаковки уже понятно, чего ждать.
Приятное впечатление оставляют отрывные полоски — а-ля распечатывание новенького айфона. Это мелочь, но она дает ощущение, что ты действительно первый, кто берет эти наушники в руки.
Внутри коробки:
- Кейс с наушниками
- Амбушюры (размеры XXS/XS/S/L/XL)
- Кабель USB-A на USB-C
- Документация
Особенно радует комплект сменных амбушюр, который позволяет без труда подобрать подходящий под себя размер.
Внешний вид
Anker не стала радикально менять внешний вид Liberty 5 — и, честно говоря, правильно. Это все те же компактные наушники, которые почти не торчат из ушей, не болтаются при беге и не давят, даже если носить их долго. У меня на обзоре черная версия, но есть также синяя, белая и розовая.
Вес одного наушника — около 4,6 грамма. Они легкие настолько, что через 15 минут вообще перестаешь их чувствовать. Снаружи корпус глянцевый, а ножка частично матовая. В ушах Liberty 5 сидят плотно и не выпадают даже во время тренировок. Хотя это скорее заслуга широкого выбора амбушюр.
Есть защита от воды и пыли по стандарту IP55, то есть можно спокойно бегать под дождем. Однако специально это делать я бы не рекомендовал, так как со временем защита может становиться хуже.
Управление здесь типичное для линейки: вместо сенсоров — чувствительные к нажатиям выемки на ножках. Срабатывает только при физическом нажатии, так что случайных касаний нет. После Apple AirPods поначалу сложно освоиться, но быстро привыкаешь.
Сенсор приближения внутри корпуса работает четко: вынул наушник — музыка встала на паузу, вставил обратно — продолжила играть. Простая, но полезная фишка, которая есть далеко не во всех наушниках.
Что касается кейса, то он как у Liberty 4 Pro, обзор на которые вышел у нас в июне. Крышка не откидывается, а выдвигается вперед. Сначала страшно сломать кейс, но к такой конструкции быстро привыкаешь. Единственное, в открытом положении крышка чуть болтается.
Кейс Liberty 5 выполнен из приятного на ощупь матового пластика. Выглядит стильно и не собирает отпечатки пальцев. Внутри наоборот покрытие глянцевое, которое моментально покрывается следами при прикосновении. Сами наушники доставать удобно, есть выемки под пальцы.
На передней части кейса расположился индикатор заряда в виде тонкой полоски с подсветкой, на задней — порт USB-C для зарядки. Кроме того, внутри футляра между наушниками есть кнопка сброса.
В общем, в плане дизайна и эргономики все сделано добротно: посадка в ушах комфортная, кейс удобный, выглядит все аккуратно.
Управление и приложение
Как я уже упоминал выше, управление Liberty 5 осуществляются с помощью выемок на ножках наушников. Они реагируют на одно, два, три нажатия, а также удержание.
С помощью фирменного приложения Soundcore (iOS и Android) на эти действия можно назначить различные задачи. Хотите, чтобы левый переключал треки, а правый регулировал громкость? Пожалуйста. Можно также делать фото с камеры смартфона, если в этот момент приложение «Камера» открыто. Вроде мелочь, но кому-то точно пригодится, особенно когда некого попросить сфотографировать.
Как и в других моделях Soundcore Liberty, наушники показывают свой максимум только с приложением. Там и настройка управления, и подбор правильного размера амбюшур, и индивидуальная настройка звука, и многое другое.
Все настройки сохраняются на наушниках, поэтому если вы подключите их к другому смартфону или планшету, то все параметры останутся в памяти гарнитуры.
На главном экране приложения Soundcore показывается заряд каждого из наушников и кейса, а также есть быстрый доступ к шумоподавлению, режиму прозрачности и функции защиты от ветра.
В разделе «Звуковые эффекты» есть Dolby Audio и пресеты под 20+ жанров. Можно и вручную настроить эквалайзер, если хочется чего-то нестандартного.
В дополнительных настройках «спрятан» еще ряд интересных параметров: активация прозрачного режима во время звонков, ограничение громкости, компенсация утечек звука, выбор между обычным и Hi-Res-режимом, мультиподключение, поиск потерянных наушников, обновление прошивки и т.д.
Кстати, есть удобный виджет — ставится на главный экран смартфона. Через него можно быстро проверить заряд и включить шумодав или Dolby Audio.
Звук, шумодав и микрофоны
За звук в Liberty 5 отвечают динамические излучатели с 9,2-мм мембраной из шерстяной бумаги. Они чуть меньше, чем в Liberty 4 Pro (там 10,5 мм), но на практике разница не критичная.
Так как Soundcore уже зарекомендовал себя как бренд, предлагающий в своих устройствах достойный звук, то с первого включения Liberty 5 не вызывает особых эмоций. Ни восторга, ни разочарования — просто аккуратный, сбалансированный звук «из коробки». Он будто «выстроен» для массового пользователя. И для большинства покупателей этого будет достаточно.
Но, чтобы раскрыть Liberty 5 на максимум, все-таки рекомендую либо пройти тест HearID, либо подобрать подходящий пресет. У меня после калибровки бас стал ощутимо мощнее и собраннее, средние частоты остались четкими, верх — чуть прибавил в яркости. Звук стал объемнее и детальнее.
Что касается шумоподавления, здесь используются алгоритмы ANC 3.0. Работает хорошо: фоновый гул, звук машин, метро, разговоры — все это заметно приглушается. Но при этом нет ощущения «вакуума» в ушах, как бывает у некоторых моделей. Можно вручную выбрать уровень шумодава (от легкого до агрессивного) или включить автоматический — он адаптируется под обстановку каждые 0,3 секунды.
Есть и режим прозрачности. Он позволяет слышать окружающие звуки, не вынимая наушники. Правда, голос в этом режиме звучит роботизировано. Однако пользоваться все равно можно.
Для звонков в Liberty 5 установлено по три микрофона на каждый наушник, плюс есть система шумоподавления голосовой связи. На практике собеседники слышат нормально, хотя в шумных местах иногда приходится говорить громче.
Итог по звуку: из коробки все звучит прилично, особенно для повседневного прослушивания. Но как только уделяешь немного времени настройке — Liberty 5 выдают гораздо более богатое звучание.
Автономность
Производитель уверяет, что Liberty 5 могут проработать до 12 часов на одном заряде и до 48 часов с учетом кейса. На практике, как и ожидалось, цифры немного скромнее — в реальности у меня выходило примерно 9 часов прослушивания без кейса и около 40 часов с футляром. Разумеется, если включить сразу все — шумоподавление, LDAC и прочие плюшки — автономность заметно сокращается. Но и имеющейся хватает с головой.
Особенно радует быстрая подзарядка: достаточно 10 минут в кейсе, чтобы потом спокойно слушать музыку еще 4-5 часов. Полностью наушники заряжаются примерно за 40-45 минут.
Кейс, кстати, можно заряжать не только по проводу, но и беспроводным способом, что удобно, если у вас, например, есть смартфон с функцией обратной зарядки.
По времени автономной работы Liberty 5 не рекордсмены, но и не разочаровывают. Для повседневного использования — более чем достаточно.
Кому подойдут Soundcore Liberty 5?
- ✅ Тем, кто ищет универсальные наушники на каждый день. Для прогулок, метро, зала, работы и отдыха. Они не привязаны к сценарию, а подстраиваются под тебя.
- ✅ Тем, кто ценит комфорт. Лёгкие, не давят, не выпадают. Амбушюры разного размера позволяют подобрать идеальную посадку даже для чувствительных ушей.
- ✅ Тем, кто хочет «всё и сразу». Dolby Audio, LDAC, шумодав, режим прозрачности, кастомный эквалайзер, удобное приложение — всё есть, и всё работает.
- ✅ Тем, кто устал от компромиссов. Звук можно настроить под себя. Управление гибкое. Кейс компактный. Заряда хватает надолго. Можно просто пользоваться и не думать.
- ✅ Тем, кто не хочет тратить ползарплаты. При всех возможностях цена остаётся вменяемой. Особенно по сравнению с флагманами A-брендов.
Итого
Soundcore Liberty 5 — это наушники, которые не пытаются быть «топами для всего», но при этом честно закрывают все основные потребности. Хорошо звучат, удобно сидят, держат заряд, не бесят мелочами и дают гибкую настройку под себя.
Из коробки — уже ок, а с приложением всё на голову выше. Не нужно разбираться в аудиоформатах, эквалайзерах или нюансах посадки. Всё интуитивно, а нужный результат легко достраивается.
Понравились ли они мне? Да. И, пожалуй, это одни из самых сбалансированных наушников, что я тестировал в этом сегменте. Без перегибов, без лишнего. Просто удобный, рабочий и при этом стильный гаджет. Именно такие вещи хочется оставить у себя, а не отдать после обзора.
Реклама. ООО “Центр Дистрибьюции”, ИНН 5047067909, erid: 2VtzqwE9VmT
Комментарии в Telegram