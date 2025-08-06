Тестировал Soundcore Liberty 5 каждый день. Рассказываю, стоит ли брать

Наушники давно стали продолжением смартфона, а иногда и заменой тишине. Музыка, звонки, подкасты, видео — всё проходит через них. Но найти действительно удобную, сбалансированную и доступную гарнитуру всё ещё сложно. Моделей много, а ощущения «взял и пользуешься без компромиссов», большая редкость.

Soundcore Liberty 5 — свежий релиз от Anker. Производитель обещает продвинутый звук, умный шумодав, быструю зарядку и комфорт на весь день. Я использовал их дома, на улице и в поездках — и теперь готов рассказать, что получилось в итоге. Без сухих таблиц. Только личный опыт и разбор: что радует, что можно улучшить и стоит ли покупать.

Кстати, если хочется быстрый взгляд на наушники — короткий обзор уже есть на нашем YouTube-канале. Загляните, чтобы увидеть, как Liberty 5 выглядят вживую.

Характеристики Anker Soundcore Liberty 5

Модель: Soundcore Liberty 5

Тип: внутриканальные

Звук: 9,2-мм драйверы

Общее количество микрофонов: 6 микрофонов (по 3 в каждом наушнике)

Шумоподавление: адаптивное ANC 3.0

Кодеки: AAC, LDAC, SBC

Автономность: без подзарядки — до 12 часов, с зарядным кейсом — до 48 часов

Интерфейсы: Bluetooth 5.4, USB Type-C

Защита: IP55

Вес наушника: 4,6 г

Цена: 9 990 ₽

Что в комплекте?

Anker Soundcore Liberty 5 поставляются в небольшой белой коробке. Дизайн узнаваемый: все аккуратно, на лицевой стороне изображены сами наушники в соответствующем цвете, а с других сторон перечислены фишки устройства, так что даже до распаковки уже понятно, чего ждать.

Приятное впечатление оставляют отрывные полоски — а-ля распечатывание новенького айфона. Это мелочь, но она дает ощущение, что ты действительно первый, кто берет эти наушники в руки.

Внутри коробки:

Кейс с наушниками

Амбушюры (размеры XXS/XS/S/L/XL)

Кабель USB-A на USB-C

Документация

Особенно радует комплект сменных амбушюр, который позволяет без труда подобрать подходящий под себя размер.

Внешний вид

Anker не стала радикально менять внешний вид Liberty 5 — и, честно говоря, правильно. Это все те же компактные наушники, которые почти не торчат из ушей, не болтаются при беге и не давят, даже если носить их долго. У меня на обзоре черная версия, но есть также синяя, белая и розовая.

Вес одного наушника — около 4,6 грамма. Они легкие настолько, что через 15 минут вообще перестаешь их чувствовать. Снаружи корпус глянцевый, а ножка частично матовая. В ушах Liberty 5 сидят плотно и не выпадают даже во время тренировок. Хотя это скорее заслуга широкого выбора амбушюр.

Есть защита от воды и пыли по стандарту IP55, то есть можно спокойно бегать под дождем. Однако специально это делать я бы не рекомендовал, так как со временем защита может становиться хуже.

Управление здесь типичное для линейки: вместо сенсоров — чувствительные к нажатиям выемки на ножках. Срабатывает только при физическом нажатии, так что случайных касаний нет. После Apple AirPods поначалу сложно освоиться, но быстро привыкаешь.

Сенсор приближения внутри корпуса работает четко: вынул наушник — музыка встала на паузу, вставил обратно — продолжила играть. Простая, но полезная фишка, которая есть далеко не во всех наушниках.

Что касается кейса, то он как у Liberty 4 Pro, обзор на которые вышел у нас в июне. Крышка не откидывается, а выдвигается вперед. Сначала страшно сломать кейс, но к такой конструкции быстро привыкаешь. Единственное, в открытом положении крышка чуть болтается.

Кейс Liberty 5 выполнен из приятного на ощупь матового пластика. Выглядит стильно и не собирает отпечатки пальцев. Внутри наоборот покрытие глянцевое, которое моментально покрывается следами при прикосновении. Сами наушники доставать удобно, есть выемки под пальцы.

На передней части кейса расположился индикатор заряда в виде тонкой полоски с подсветкой, на задней — порт USB-C для зарядки. Кроме того, внутри футляра между наушниками есть кнопка сброса.

В общем, в плане дизайна и эргономики все сделано добротно: посадка в ушах комфортная, кейс удобный, выглядит все аккуратно.

Управление и приложение

Как я уже упоминал выше, управление Liberty 5 осуществляются с помощью выемок на ножках наушников. Они реагируют на одно, два, три нажатия, а также удержание.

С помощью фирменного приложения Soundcore (iOS и Android) на эти действия можно назначить различные задачи. Хотите, чтобы левый переключал треки, а правый регулировал громкость? Пожалуйста. Можно также делать фото с камеры смартфона, если в этот момент приложение «Камера» открыто. Вроде мелочь, но кому-то точно пригодится, особенно когда некого попросить сфотографировать.

Как и в других моделях Soundcore Liberty, наушники показывают свой максимум только с приложением. Там и настройка управления, и подбор правильного размера амбюшур, и индивидуальная настройка звука, и многое другое.

Все настройки сохраняются на наушниках, поэтому если вы подключите их к другому смартфону или планшету, то все параметры останутся в памяти гарнитуры.

На главном экране приложения Soundcore показывается заряд каждого из наушников и кейса, а также есть быстрый доступ к шумоподавлению, режиму прозрачности и функции защиты от ветра.

В разделе «Звуковые эффекты» есть Dolby Audio и пресеты под 20+ жанров. Можно и вручную настроить эквалайзер, если хочется чего-то нестандартного.

В дополнительных настройках «спрятан» еще ряд интересных параметров: активация прозрачного режима во время звонков, ограничение громкости, компенсация утечек звука, выбор между обычным и Hi-Res-режимом, мультиподключение, поиск потерянных наушников, обновление прошивки и т.д.

Кстати, есть удобный виджет — ставится на главный экран смартфона. Через него можно быстро проверить заряд и включить шумодав или Dolby Audio.

Звук, шумодав и микрофоны

За звук в Liberty 5 отвечают динамические излучатели с 9,2-мм мембраной из шерстяной бумаги. Они чуть меньше, чем в Liberty 4 Pro (там 10,5 мм), но на практике разница не критичная.

Так как Soundcore уже зарекомендовал себя как бренд, предлагающий в своих устройствах достойный звук, то с первого включения Liberty 5 не вызывает особых эмоций. Ни восторга, ни разочарования — просто аккуратный, сбалансированный звук «из коробки». Он будто «выстроен» для массового пользователя. И для большинства покупателей этого будет достаточно.

Но, чтобы раскрыть Liberty 5 на максимум, все-таки рекомендую либо пройти тест HearID, либо подобрать подходящий пресет. У меня после калибровки бас стал ощутимо мощнее и собраннее, средние частоты остались четкими, верх — чуть прибавил в яркости. Звук стал объемнее и детальнее.

Что касается шумоподавления, здесь используются алгоритмы ANC 3.0. Работает хорошо: фоновый гул, звук машин, метро, разговоры — все это заметно приглушается. Но при этом нет ощущения «вакуума» в ушах, как бывает у некоторых моделей. Можно вручную выбрать уровень шумодава (от легкого до агрессивного) или включить автоматический — он адаптируется под обстановку каждые 0,3 секунды.

Есть и режим прозрачности. Он позволяет слышать окружающие звуки, не вынимая наушники. Правда, голос в этом режиме звучит роботизировано. Однако пользоваться все равно можно.

Для звонков в Liberty 5 установлено по три микрофона на каждый наушник, плюс есть система шумоподавления голосовой связи. На практике собеседники слышат нормально, хотя в шумных местах иногда приходится говорить громче.

Итог по звуку: из коробки все звучит прилично, особенно для повседневного прослушивания. Но как только уделяешь немного времени настройке — Liberty 5 выдают гораздо более богатое звучание.

Автономность

Производитель уверяет, что Liberty 5 могут проработать до 12 часов на одном заряде и до 48 часов с учетом кейса. На практике, как и ожидалось, цифры немного скромнее — в реальности у меня выходило примерно 9 часов прослушивания без кейса и около 40 часов с футляром. Разумеется, если включить сразу все — шумоподавление, LDAC и прочие плюшки — автономность заметно сокращается. Но и имеющейся хватает с головой.

Особенно радует быстрая подзарядка: достаточно 10 минут в кейсе, чтобы потом спокойно слушать музыку еще 4-5 часов. Полностью наушники заряжаются примерно за 40-45 минут.

Во время беспроводной зарядки кейс имитирует дыхание.

Кейс, кстати, можно заряжать не только по проводу, но и беспроводным способом, что удобно, если у вас, например, есть смартфон с функцией обратной зарядки.

По времени автономной работы Liberty 5 не рекордсмены, но и не разочаровывают. Для повседневного использования — более чем достаточно.

Кому подойдут Soundcore Liberty 5?

✅ Тем, кто ищет универсальные наушники на каждый день. Для прогулок, метро, зала, работы и отдыха. Они не привязаны к сценарию, а подстраиваются под тебя.

Для прогулок, метро, зала, работы и отдыха. Они не привязаны к сценарию, а подстраиваются под тебя. ✅ Тем, кто ценит комфорт. Лёгкие, не давят, не выпадают. Амбушюры разного размера позволяют подобрать идеальную посадку даже для чувствительных ушей.

Лёгкие, не давят, не выпадают. Амбушюры разного размера позволяют подобрать идеальную посадку даже для чувствительных ушей. ✅ Тем, кто хочет «всё и сразу». Dolby Audio, LDAC, шумодав, режим прозрачности, кастомный эквалайзер, удобное приложение — всё есть, и всё работает.

Dolby Audio, LDAC, шумодав, режим прозрачности, кастомный эквалайзер, удобное приложение — всё есть, и всё работает. ✅ Тем, кто устал от компромиссов. Звук можно настроить под себя. Управление гибкое. Кейс компактный. Заряда хватает надолго. Можно просто пользоваться и не думать.

Звук можно настроить под себя. Управление гибкое. Кейс компактный. Заряда хватает надолго. Можно просто пользоваться и не думать. ✅ Тем, кто не хочет тратить ползарплаты. При всех возможностях цена остаётся вменяемой. Особенно по сравнению с флагманами A-брендов.

Итого

Soundcore Liberty 5 — это наушники, которые не пытаются быть «топами для всего», но при этом честно закрывают все основные потребности. Хорошо звучат, удобно сидят, держат заряд, не бесят мелочами и дают гибкую настройку под себя.

Из коробки — уже ок, а с приложением всё на голову выше. Не нужно разбираться в аудиоформатах, эквалайзерах или нюансах посадки. Всё интуитивно, а нужный результат легко достраивается.

Понравились ли они мне? Да. И, пожалуй, это одни из самых сбалансированных наушников, что я тестировал в этом сегменте. Без перегибов, без лишнего. Просто удобный, рабочий и при этом стильный гаджет. Именно такие вещи хочется оставить у себя, а не отдать после обзора.

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