Бренд Team Yandex запустил киберспортивную команду по Mobile Legends: Bang Bang (MLBB). В состав вошли игроки:
- Dont (Вадим Долгушин)
- gxn1us (Тимур Хамидов)
- Mashiro (Камиль Кавадов)
- Ptenchik (Антон Бадритдинов)
- Lovely (Матвей Розмовный).
Тренером стал Кевин Олавере (Ola), менеджером — Руслан (EvilKing).
Проект продолжает развитие киберспортивного направления бренда. В 2025 году при поддержке Яндекс Маркета уже была создана команда Team Yandex по Dota 2.
Mobile Legends: Bang Bang вышла в 2016 году и считается одной из крупнейших мобильных киберспортивных дисциплин. По данным Esports Charts, финал чемпионата M7 World Championship собрал более 5,6 млн зрителей. Игру скачали более 1,5 млрд раз.
