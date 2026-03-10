Бренд Team Yandex запустил киберспортивную команду по Mobile Legends: Bang Bang (MLBB). В состав вошли игроки:

Dont (Вадим Долгушин)

gxn1us (Тимур Хамидов)

Mashiro (Камиль Кавадов)

Ptenchik (Антон Бадритдинов)

Lovely (Матвей Розмовный).

Тренером стал Кевин Олавере (Ola), менеджером — Руслан (EvilKing).

Проект продолжает развитие киберспортивного направления бренда. В 2025 году при поддержке Яндекс Маркета уже была создана команда Team Yandex по Dota 2.

Mobile Legends: Bang Bang вышла в 2016 году и считается одной из крупнейших мобильных киберспортивных дисциплин. По данным Esports Charts, финал чемпионата M7 World Championship собрал более 5,6 млн зрителей. Игру скачали более 1,5 млрд раз.