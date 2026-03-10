Team Yandex запустил киберспортивную команду по Mobile Legends | The GEEK
ИгрыНовости

Team Yandex запустил киберспортивную команду по Mobile Legends

Бренд Team Yandex объявил о запуске киберспортивной команды по мобильной игре Mobile Legends: Bang Bang.
Фото аватара
Редакция The GEEK сегодня в 16:00

Бренд Team Yandex запустил киберспортивную команду по Mobile Legends: Bang Bang (MLBB). В состав вошли игроки:

  • Dont (Вадим Долгушин)
  • gxn1us (Тимур Хамидов)
  • Mashiro (Камиль Кавадов)
  • Ptenchik (Антон Бадритдинов)
  • Lovely (Матвей Розмовный).

Тренером стал Кевин Олавере (Ola), менеджером — Руслан (EvilKing).

Проект продолжает развитие киберспортивного направления бренда. В 2025 году при поддержке Яндекс Маркета уже была создана команда Team Yandex по Dota 2.

Яндекс объявил о создании бренда Team Yandex и собственной команды по Dota 2

Mobile Legends: Bang Bang вышла в 2016 году и считается одной из крупнейших мобильных киберспортивных дисциплин. По данным Esports Charts, финал чемпионата M7 World Championship собрал более 5,6 млн зрителей. Игру скачали более 1,5 млрд раз.

id·221244·20260310_1327
Читайте также
Яндекс объявил о создании бренда Team Yandex и собственной команды по Dota 2
Team Yandex

Яндекс объявил о создании бренда Team Yandex и собственной команды по Dota 2

Также объединять команды, курсы и мерч для геймеров.
Промокоды для Zenless Zone Zero (ZZZ) на март 2026
Zenless Zone Zero

Промокоды для Zenless Zone Zero (ZZZ) на март 2026

Актуальные промокоды на полихромы и другие ценные ресурсы.
Промокоды для RAID: Shadow Legends на март 2026
Игры

Промокоды для RAID: Shadow Legends на март 2026

Список актуальных промокодов и инвайт-кодов на ресурсы, валюту, чемпионов и другие полезные ресурсы.
Промокоды для Black Russia на март 2026
Игры

Промокоды для Black Russia на март 2026

Список актуальных промокодов на деньги, автомобили, опыт, скины, аксессуары и многое другое.
Ещё по теме
Subway Surfers City вышла на iOS и Android

Subway Surfers City вышла на iOS и Android
Blizzard анонсировала мобильную игру по Overwatch

Blizzard анонсировала мобильную игру по Overwatch
Android-версия Warframe Mobile вышла в Google Play — скачать можно и в России

Android-версия Warframe Mobile вышла в Google Play — скачать можно и в России
Ремейк первой «Готики» получил дату выхода

Ремейк первой «Готики» получил дату выхода
В Call of Duty Mobile стартовал 2-й сезон «Лунный натиск». Что нового?

В Call of Duty Mobile стартовал 2-й сезон «Лунный натиск». Что нового?
С чистого листа: Blizzard перезапустила Overwatch

С чистого листа: Blizzard перезапустила Overwatch
Закрытый бета-тест Palworld Mobile состоится в 2026 году

Закрытый бета-тест Palworld Mobile состоится в 2026 году
Стала известна дата выхода и цена третьего DLC для «Ведьмака 3»

Стала известна дата выхода и цена третьего DLC для «Ведьмака 3»
Subnautica: Below Zero выйдет на смартфонах в марте 2026 года

Subnautica: Below Zero выйдет на смартфонах в марте 2026 года
Разработчики Rust Mobile набирают контент-мейкеров из России

Разработчики Rust Mobile набирают контент-мейкеров из России
Бесплатные игры PS Plus в феврале: полный список

Бесплатные игры PS Plus в феврале: полный список
Clair Obscur: Expedition 33 выйдет на Nintendo Switch 2

Clair Obscur: Expedition 33 выйдет на Nintendo Switch 2
WWE 2K26 может выйти 13 марта — в том числе на Nintendo Switch 2

WWE 2K26 может выйти 13 марта — в том числе на Nintendo Switch 2
Слух: Genshin Impact 2.0 уже в разработке

Слух: Genshin Impact 2.0 уже в разработке

Комментарии в Телеграм

Тренд
Подарки на 8 Марта: лучшие идеи для любого бюджета от 3 000 до 19 000 ₽Хочу выбросить iPhone и перейти на AndroidОни во всех соцсетях! Обзор HUAWEI FreeClip 2Белый список сайтов в РоссииПодарки на 8 Марта: лучшие идеи для любого бюджета от 3 000 до 19 000 ₽Хочу выбросить iPhone и перейти на AndroidОни во всех соцсетях! Обзор HUAWEI FreeClip 2Белый список сайтов в России

Последние обзоры

Смотреть все

  1. Обзор BleeqUp Ranger AI: GoPro, наушники и гарнитура в одной оправе

    Обзоры

  2. Обзор Infinix NOTE 60: тёмная лошадка или лишний в линейке?

    Обзоры

  3. Обзор OnePlus Watch Lite: странный «Lite», который оказался не таким уж лёгким

    Обзоры

  4. Обзор Samsung Galaxy A56: среднебюджетный смартфон с дизайном флагмана

    Обзоры

  5. Обзор HUAWEI FreeClip 2: те самые трендовые наушники-клипсы

    Обзоры

  6. Обзор HONOR Magic 8 Pro: большой флагман с амбициями

    Обзоры
Смотреть все обзоры