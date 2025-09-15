«Т-Банк» запустил оплату айфоном через T-Pay

«Т-Банк» выпустил обновлённое приложение EasyCatch Sounder для iOS с функцией бесконтактной оплаты через собственный сервис T-Pay. Ссылку на скачивание банк опубликовал в официальном Telegram-канале, предупредив, что приложение могут удалить из App Store в любой момент.

Оплата основана на технологии Bluetooth Low Energy и пока работает только с терминалами «Сбера», поддерживающими систему «Вжух».

Требования и использование:

iOS 16 и новее;

версия приложения 7.19;

активное подключение к интернету и Bluetooth.

Чтобы оплатить покупку, нужно: открыть приложение, нажать на кнопку «Оплатить айфоном» на главном экране и поднести устройство к терминалу.