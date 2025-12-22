Яндекс превратил Телемост в универсальный мессенджер без ограничений

Яндекс перезапустил приложение Телемост, превратив его в полноценный мессенджер для личного и рабочего общения. Теперь в одном приложении объединены чаты, треды, аудио- и видеозвонки, а также видеоконференции без ограничений по времени.

Ключевое изменение — поддержка звонков контактам напрямую из адресной книги смартфона. Для подключения достаточно связать приложение с контактами телефона. Собеседников, которые не пользуются Телемостом, можно пригласить по ссылке. Регистрация и авторизация для участия в звонке не требуются.

Также в Телемосте появилась история вызовов, и возможность подключать новых участников прямо во время разговора. Сервис поддерживает как личные диалоги, так и групповые встречи. Максимальный размер конференции составляет до 40 человек, а в бизнес-тарифах — до 1000 участников.

Приложение сохранило привычную модель без лимитов на длительность звонков. Пользователи могут свободно общаться в аудио- и видеоформате, не опасаясь разрыва соединения по таймеру.

Отдельное внимание уделено безопасности. В Телемосте доступны временные ссылки для приглашений в чаты со сроком действия 24 часа. При необходимости пользователя можно заблокировать в несколько касаний.

Корпоративные клиенты могут работать в закрытом контуре организации и переключаться между личными и рабочими чатами. Также сохранены ИИ-функции, включая автоматическую расшифровку и конспектирование видеовстреч.

Обновлённый Телемост уже доступен на iOS и Android. Веб-версия и десктопные приложения сервиса будут обновлены в 2026 году.

По данным Яндекса, в ноябре аудитория Телемоста превысила 8 миллионов пользователей, показав рост на 17 процентов за два месяца.