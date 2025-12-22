Яндекс превратил Телемост в универсальный мессенджер без ограничений | The GEEK
close
Новости

Яндекс превратил Телемост в универсальный мессенджер без ограничений

Сервис объединил звонки, чаты и видеоконференции в одном приложении.
Фото аватара
Редакция The GEEK сегодня в 12:50

Яндекс перезапустил приложение Телемост, превратив его в полноценный мессенджер для личного и рабочего общения. Теперь в одном приложении объединены чаты, треды, аудио- и видеозвонки, а также видеоконференции без ограничений по времени.

Ключевое изменение — поддержка звонков контактам напрямую из адресной книги смартфона. Для подключения достаточно связать приложение с контактами телефона. Собеседников, которые не пользуются Телемостом, можно пригласить по ссылке. Регистрация и авторизация для участия в звонке не требуются.

Также в Телемосте появилась история вызовов, и возможность подключать новых участников прямо во время разговора. Сервис поддерживает как личные диалоги, так и групповые встречи. Максимальный размер конференции составляет до 40 человек, а в бизнес-тарифах — до 1000 участников.

chat
calls
call-personal-view
chats

Приложение сохранило привычную модель без лимитов на длительность звонков. Пользователи могут свободно общаться в аудио- и видеоформате, не опасаясь разрыва соединения по таймеру.

Отдельное внимание уделено безопасности. В Телемосте доступны временные ссылки для приглашений в чаты со сроком действия 24 часа. При необходимости пользователя можно заблокировать в несколько касаний.

Корпоративные клиенты могут работать в закрытом контуре организации и переключаться между личными и рабочими чатами. Также сохранены ИИ-функции, включая автоматическую расшифровку и конспектирование видеовстреч.

Обновлённый Телемост уже доступен на iOS и Android. Веб-версия и десктопные приложения сервиса будут обновлены в 2026 году.

По данным Яндекса, в ноябре аудитория Телемоста превысила 8 миллионов пользователей, показав рост на 17 процентов за два месяца.

id·216580·20251222_1250
В России начались массовые сбои в работе WhatsApp
«Яндекс» представил ИИ-наушники «Дропс»
Яндекс разработал первые в России стандарты для внедрения промышленных роботов
На главной странице Яндекса запустили очередную цифровую новогоднюю ёлку
«Яндекс» готовит собственный электромобиль для такси
Сбер добавил оплату «Вжух» на Android
Приложение Тинькофф (Т-Банка) вернулось в App Store под новым названием
«Яндекс» представил ИИ-диктофон с «Алисой Про» для бизнеса
Что представил Яндекс на конференции «Алиса, что нового?»: главные анонсы
Алиса AI появится в Яндекс Go: нейросеть поможет вызвать такси или забронировать столик
В Яндекс Браузере появилась нейросеть Алиса AI
Яндекс анонсировал «умные наушники» со встроенной Алисой
Яндекс представил Алису AI — новую универсальную нейросеть с памятью
Как установить банковские приложения на iPhone в 2025 году
Nothing запустила платформу Playground и инструмент для создания виджетов Essential Apps

Комментарии в Телеграм

Тренд

Последние обзоры

Смотреть все

  1. Самый компактный MagSafe-повербанк? Обзор Baseus PicoGo AM31

    Обзоры

  2. Обзор OPPO A6 Pro: сутки в ледяной капсуле

    Обзоры

  3. Обзор Realme 15 5G: новый хит или очередной середняк?

    Обзоры

  4. Обзор Xiaomi 15T: неужели он действительно лучше многих флагманов?

    Обзоры

  5. Обзор Яндекс Станция 3: играет светом не хуже звука

    Обзоры

  6. Обзор вытяжки Gorenje WHI649X21P: что важно знать перед покупкой

    Обзоры
Смотреть все обзоры