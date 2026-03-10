Dreame G12 вышел в России — самый тонкий пылесос для сухой и влажной уборки

Dreame представила новый пылесос для сухой и влажной уборки — Dreame G12. Главной особенностью модели стал ультратонкий корпус толщиной 9,85 см, который раскладываться на 180 градусов.
Характеристики пылесоса Dreame G12
- Габариты: толщина корпуса — 9,85 мм, вес — 4,7 кг
- Номинальная мощность: 315 Вт
- Мощность всасывания: 25 000 Па
- Тип щетки: щетка для уборки с обеих сторон
- Емкость аккумулятора: 6 х 2500 мА·ч
- Максимальное время работы в режиме мытья пола: 35 минут (в тихом режиме) / 25 минут (в обычном режиме)
- Режимы мытья пола: обычный режим, режим впитывания влаги, турборежим, тихий режим
- Время зарядки: 4 часа
- Резервуар для чистой воды: 1000 мл
- Резервуар для использованной воды: 500 мл (в вертикальном положении) / 300 мл (в горизонтальном положении)
Для работы в горизонтальном положении Dreame G12 получил систему разделения жидкости, которая удерживает грязную воду и предотвращает ее попадание в основной двигатель.
Пылесос оснащен системой из двух скребков. TangleCut 2.0 срезает спутанные волосы и шерсть, предотвращая их наматывание на ролик, а дополнительный — помогает удалять остатки влаги и снижает вероятность появления разводов после влажной уборки. Щетка также позволяет проводить уборку вдоль стен с обеих сторон.
Кроме того, заявлена система очищения щетки, увеличенный резервуар для чистой воды на 1 000 мл и LED-дисплей.
Dreame G12 уже поступил в продажу в России по цене от 35 990 рублей.
