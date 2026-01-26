Warframe Mobile получил дату выхода на Android

Разработчики Warframe Mobile официально объявили о выходе игры на Android. С 11 февраля оценить ее смогут пользователи из Канады, а с 18 февраля — все остальные. При этом в России игра недоступна.

Для запуска Warframe Mobile потребуется не менее 4 ГБ оперативной памяти, процессор ARM64 и поддержкой 64-битного Android, а также операционная система Android 12 и новее.

Игроки, которые зарегистрируются в Google Play и зайдут в игру до 4 марта 2026 года, получат внутриигровые награды:

Комплект брони Cirrus;

Cumulus Syandana;

Скин для пистолета Stratus;

Цветовой набор Spektaka;

3-дневный буст на добычу ресурсов.

Важно, что мобильная версия Warframe получит весь контент, кросс-платформу и перенос прогресса с других устройств.