Воры в Лондоне считают Android «не добычей». Забирают только iPhone

В Лондоне фиксируют странную тенденцию: во время ограблений преступники нередко игнорируют Android и забирают только iPhone.
Редакция The GEEK сегодня в 13:21

В Лондоне фиксируют необычную тенденцию: преступники, нападающие на прохожих ради смартфонов, нередко игнорируют устройства на Android и забирают только iPhone. Об этом пишет London Centric со ссылкой на истории пострадавших.

Несколько жителей рассказали, что во время ограбления злоумышленники забирали гаджеты, но, увидев Samsung или другие Android-модели, либо возвращали их хозяевам, либо выбрасывали неподалёку. В одном из случаев грабитель прямо заявил: «Мне не нужен твой Samsung».

Предупреждение от полиции на улицах Лондона

Эксперты объясняют такое поведение исключительно перепродажей: iPhone стабильно дороже на вторичном рынке, а риск уличного преступления одинаковый вне зависимости от модели. Данные полиции по разделению краж между платформами пока отсутствуют, но косвенные наблюдения указывают на явный перекос в сторону техники Apple.

Некоторые владельцы Android, по их словам, испытали даже неловкость — телефон оказался «слишком дешёвым», чтобы его сочли добычей.

